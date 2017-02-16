Motosiklet Cephesinde ABS Kavramı Değişiyor

CARMEDYA.COM – Bosch’un motosikletlere yönelik ABS 10 ürününün EICMA 2016’da tanıtılmasının ardından, Kawasaki Versys-X 300 ABS, dünyanın bu sisteme sahip ilk üretim modeli olarak tüm dünyada satışa sunuldu.. Ayrıca yeni sistem, 2018 model Suzuki GSX-S125’te de yer alacak. Mevcut ABS 9’a oranla yaklaşık yüzde 30 daha hafif ve yüzde 45 daha küçük olan ABS 10, önceki versiyonun tüm yüksek seviye standart özelliklerine ve fonksiyonlarına sahip bulunuyor. Bu durum sistemi, özellikle gelişmekte olan pazarlarda çok popüler olan küçük iki tekerlekli araçlara uygun hale getiriyor.

Tüm iki tekerlekli araçların yüzde 90’ı Asya’da üretiliyor

2021 yılı itibarıyla bugünkü üretim adedinin üçte bir fazlasıyla yılda 160 milyon iki tekerlekli aracın üretileceği öngörülüyor. Bu araçların yaklaşık yüzde 90’ı ise Çin, Hindistan ve Güneydoğu Asya’da üretilecek.

Endonezya ve Tayland’ta her yıl 21.000 ölümlü motosiklet kazası gerçekleşiyor.

Bosch kaza araştırması, her iki tekerlekli araçta ABS bulunması halinde bu kazaların yaklaşık dörtte birinin önlenebileceğini gösteriyor. Kilitlenme karşıtı frenleme sistemi, daha hızlı reaksiyon göstermelerine ve daha sıkı fren yapmalarına izin vererek sürücülere daha fazla güven sağlıyor. ABS, acil frenleme sırasında tekerleklerin kilitlenmesini önlüyor ve böylece sürücülerin ayakta kalmasına yardımcı olarak motosikletin dengesini koruyor.

Motosiklet ABS’si pek çok ülkede standart hale geliyor

Dünya genelinde giderek daha fazla sayıda ülke, motosiklet ABS’sini zorunlu kılıyor. Avrupa Birliği’nde motosikletlerde ABS’nin standart ekipman olması konusunda düzenleme kabul edildi ve bu düzenleme 125 cc’nin üzerinde motor hacmine sahip yeni tescil edilen tüm araçlar için 2017 yılının başından itibaren uygulanacak.

Benzer bir yasa 2018 yılından itibaren Japonya ve Hindistan’da, 2019 yılından itibaren de Tayvan’da yürürlüğe girecek. Brezilya ise 2016 ve 2019 yılları arasında yürürlüğe girecek olan yasayla 300 cc’nin üzerinde motor hacmine sahip tüm mevcut araç çeşitleri için ABS’yi zorunlu kılmayı planlıyor. Motosiklet ABS’si aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Ekvador’un da gündeminde yer alıyor.

ABS’nin ötesindeki teknolojik inovasyonlar

Bosch, 1995 yılından beri iki milyondan fazla motosiklet ABS’si üretti. 2013 yılında Bosch, dünyanın iki tekerlekli araçlara yönelik ilk ‘hepsi bir arada’ güvenlik sistemi olan motosiklet denge kontrolü sistemini (MSC) geliştirdi. İki tekerlekli aracın yatma açısı gibi parametreleri takip eden sistem, mevcut sürüş durumuna uygun hale getirmek için aniden elektronik fren ve hızlanma müdahalelerini ayarlayabiliyor. Bu özellik, bir virajda fren yaparken motosikletin yan yatmasını veya kendisini düzeltmesini önlüyor. Ancak iki tekerlekli araçlara yönelik güvenlik sistemlerinin geliştirilmesi bununla sınırlı kalmıyor. Bosch, kör nokta algılama sistemi (SVA) ile dünyanın iki tekerlekli araçlara yönelik ilk sürücü destek sistemini sunuyor. Kör nokta algılama sistemi ultrasonik sensörler kullanarak kör noktaları tespit ediyor ve şerit değiştirme sırasında sürücülerin çarpışmadan kaçmasına yardımcı oluyor.