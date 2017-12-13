CARMEDYA.COM – Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerini derleyerek Türkiye’deki artan araç sayısı verileri açıkladı. İşte araştırmanın detayları…

Motorlu taşıt sayısı yüzde 28 oranında yükseldi

TÜİK verilerine göre trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 38 bin 944 adet aracın olduğu belirlendi. Bunlardan yüzde 54’ünü otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14,1’ini motosiklet, yüzde 3’ünü traktör,yüzde 3,8’ini kamyon, yüzde 2,2’sini minibüs,yüzde 1’ini otobüs,yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Taşıt sayısı arttı

Ekim ayında trafiğe toplam 110 bin 743 aracın kaydının yapıldığı belirlendi. Bu kayıtlarla birlikte ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 28 arttı.

Yine aynı verilerden elde edilen bilgilere göre LPG en çok tercih edilen yakıt oldu. Onu dizel ve benzin izledi. Dikkat çeken bir diğer başlık ise ocak ve ekim döneminde trafiğe en fazla beyaz renkli otomobillerin kaydının yapılması oldu.

Medya Takip Merkezi’nin yaptığı araştırmaya göre, ocak ayından bu yana otomotiv sektörü ile ilgili medyada toplam 71 bin 702 haberin yer aldığı tespit edildi.