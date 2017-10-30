CARMEDYA.COM – MotoGP için BMW M5 yeniden tasarlandı. BMW M5’in son lansmanını takiben, Alman otomobil üreticisi, Valencia, İspanya’daki şampiyona için kolları sıvadı.

MotoGP için BMW M5 yeniden tasarlandı

BMW MotoGP için Safety Car olarak BMW M5’i seçti. Özel olarak donatılmış M5 2018 sezonunda kullanılacak. Bu doğrultuda model BMW M2 otomobilinin yerini alacak. Standart haline otomobilin yan etekler, karbon fiber detaylar eklenmiş. Ön ızgaralar ve arka kapak tamamen performans parçalarından oluşturulmuş. Bunlara ek olarak M4 GTS’den titanyum M Performans egzoz sistemi alınmış. Karbon fiber detaylar, bir ön ön ayırıcı, kaput mandalları ve koltuklar dikkat çekiyor. Ek olarak, otomobil çatıda bir LED aydınlatma ile geliyor.

Otomobilin kalbinde 600 beygir güç ve 750 Nm torka sahip. 4.4 litre hacminde V8 motor 0-100 hızlanmasını 3.4 saniyede tamamlıyor.