CARMEDYA – Mercedes-Benz CLS çekici bir sedan, özellikle ilk jenerasyonun görünümü. Akıcı ama agresif tasarımı ile hem sportif hem de hoş bir görünüme sahip.

Maalesef New Jersey’de yaşayan CLS550 sahibi bu şık görünümü sorgulanabilir birkaç modifikasyon ile bozmuş. Aracın fotoğrafı Reddit’te paylaşıldı. Otomobilin arka tekerlekleri, onları tamamen kapatan kapaklar ile kombine edilmiş. Bu tasarımın göze hoş gelmediği aşikar. Devamında bagaj kapağında yer değiştirilen logo alanları, ağırlıklı olarak krom çıtalar gözlerden kaçmıyor. Bu ”şeye” yalnızca çirkin demek 2018’in en yumuşak tanımlaması olur. Aynı zamanda paranın her zaman iyi bir zevk ile birlikte gelmediğini de gözler önüne seriyor.