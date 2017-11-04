Mitsubishi’den elektrikli SUV konsepti

Mitsubishi Motors, tamamen elektrikle çalışan ve yapay zeka (AI) ile desteklenen MITSUBISHI e-EVOLUTION CONCEPT crossover SUV aracın dünya prömiyerini 45. Tokyo Otomobil Fuarı’nda yapacak.

Mitsubishi Motors, elektrikle çalışan MITSUBISHI e-EVOLUTION CONCEPT crossover SUV aracını, 27 Ekim – 5 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 45. Tokyo Otomobil Fuarı’nda tanıtacak. MITSUBISHI e-EVOLUTION CONCEPT, Mitsubishi Motors’un yakın gelecekte gideceği yönü de gözler önüne seriyor.

MITSUBISHI e-EVOLUTION CONCEPT, sürücü ve araç performansını artıran yapay zeka (AI), üç motorlu 4WD sistemi, çift motorlu aktif yalpalama kontrolü (AYC), yüksek elektrik torku, adaptif tepki özellikleri ve rehberlik fonksiyonuna sahip.

Yeni konsept araç, Mitsubishi Motors’un SUV, elektrikli araç ve 4*4 sistemi konularındaki deneyimini Yapay Zeka (AI) ile yeni bir düzeye taşıyor.

Üçlü Motor 4WD Sistemi, ön tekerleklere tahrik sağlamak üzere tek bir motordan ve elektronik olarak kontrol edilen tork yönlendirmeli Aktif Yalpalama Kontrolü (AYC) ünitesi üzerinden iki arka motoru eşleştiren yeni Çift Motorlu AYC sisteminden yararlanıyor. Şehir içinde, otobanda ya da virajlı yollarda, sistem her zaman sürücünün yapmak istediklerini bire bir yansıtan kıvrak ve çevik kullanım sağlıyor.

MITSUBISHI e-EVOLUTION CONCEPT’in beynini Yapay Zeka (AI) sistemi oluşturuyor. Sensörlör, AI sisteminin gerek yol ve trafik koşullarını, gerekse sürücünün isteklerini anında okumasına imkan veriyor. Özel bir rehberlik fonksiyonu, AI sisteminin sürücüye bilgi aktarmasına ve sürüşü geliştirmesine izin veriyor. Sistem, sürücünün sürüş performansına dair genel bir tablo oluşturduktan sonra, sesli diyalog ve gösterge tablosundaki büyük bir ekran yoluyla tavsiyeler sağlayan bir program oluşturuyor.

Yapay Zekalı Kişisel Asistan’ın Dialog Sistemi özelliğinde, yoldaki tüm gürültünün ortasında araçta bulunanların söylediklerini doğru şekilde anlamak ve onlarla kulağa doğal gelen bir dille konuşmak için ses tanıma ve doğal dil işleme de dâhil olmak üzere en son Yapay Zeka teknolojisinden yararlanıyor. Ses izi teknolojisi ve kişi tanıma özelliği, sistemin her bir yolcuyu tanımasına, konuşma ve davranışlarından onlar hakkında bilgi edinmesine, ihtiyaç ve zevklerine en uygun hizmetleri sağlamasına imkan veriyor.

Sistem, sürücünün iklim kontrolü, silecekler, farlar ve daha bir çok fonksiyonu ses ile kontrol etmesine olanak sağlıyor. Aynı zamanda, herhangi bir arızanın meydana gelmesi durumunda arıza uyarısı da dâhil olmak üzere, araç durum bilgisi de sunuyor. Yapay Zekâlı Kişisel Asistan, ayrıca bağlanabilirliği çeşitli cihaz ve içerikler ile destekliyor. Örneğin, ilerideki trafik koşullarını kontrol etmek veya taşıttakilere içinden geçtikleri doğal manzaranın kuşbakışı bir görüntüsünü sağlamak üzere, bir drone’a da bağlanabiliyor.