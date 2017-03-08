Mitsubishi Eclipse Sport Cenevre’de Sahne Aldı

Mitsubishi Motors’un özellikle Avrupa’da tamamen bir “SUV” markası olma yolundaki yeni marka yapılanmasını ve konumlandırmasını destekleyen Eclipse Cross, markanın ASX ve Outlander ile yarattığı müşteri kitlesini genişleterek, öne çıkan kusursuz dizaynı, benzersiz sürüş dinamikleri ve inovatif detayları ile markanın hedef kitlesine yepyeni bir yön verecek.

Keskin görünümü ve maskülen hatlarının yanı sıra, benzersiz bir sürüş deneyimi sunacak olan Eclipse Cross Mitsubishi Motors’un yeni dizayn felsefesinin startını verirken, içinde bulunduğu SUV segmentine yenilikçi özellikler getirecek. Eclipse Cross, markanın 40 yıllık SUV uzmanlığı, 80 yıllık 4×4 geçmişi ve 30 yıllık All-Wheel- Control teknolojisini arkasına alarak Mitsubishi Motors’un yeni ürün yolculuğunu başlatmış oluyor.

Mitsubishi Motors, yeni konumlandırmasının ilk adımını Eclipse Cross ile atarken, tamamen bir SUV oyuncusu olma yolundaki yeni ürün stratejisini de bu otomobille kanıtlamış olacak. Bu bağlamda, yeni Eclipse Cross, Mitsubishi Motors’un ürün gamında ASX ve Outlander’ın yanına yerleşerek, markanın zaten mevcut olan SUV ürün gamındaki yerini alacak. Keskin hatlara sahip coupe-vari SUV tasarımı, Japon mühendisliği kalitesi, benzersiz sürüş dinamikleri ve yenilikçi özellikleri ile Eclipse Cross yeni müşterilerin dikkatini çekecek.

Mitsubishi Motors’un Eclipse Cross ile başlattığı yeni ürün gamı yolculuğu, açık bir şekilde yeni otomobil için seçilen isme de yansıtılmış. Eclipse Cross, ismini Mitsubishi Motors’un 1989 ve 2012 yılları arasında Amerika’da satılan ve çok sevilen Eclipse spor otomobilinden alıyor. Güneş tutulması sırasında ortaya çıkan göz alıcı parlaklıktan esinlenerek, inovatif bir sürecin sonucunda geliştirilen yoğun parlak metalik kırmızı renk araca adını veren unsurlardan bir diğeri olarak görülüyor.

Farklılaştırılmış Dinamizm

Mitsubishi Motors’un geçtiğimiz üç yıl boyunca konsept XR PHEV II, konsept eX ve konsept GT-PHEV otomobillerinde sergilediğii gösterişli ve otantik görsel kimliğin oluşturduğu yeni global tasarım stratejisi Eclipse Cross’a uygulandı. Dinamik hatlara ve atletik çizgilere sahip Eclipse Cross’da Mitsubishi Motors’un yeni görsel kimliği “Dynamic Shield”i daha çarpıcı hale getirmek için LED farları ve gündüz farları daha yükseğe yerleştirilirken, sis farları ve sinyal lambaları daha aşağıda bulunuyor. Coupe-vari keskin hatlara sahip Eclipse Cross, kama şeklindeki kemer çizgisi, arka kısmında yer alan ve öne doğru eğik olan C sütunundan çıkan sıra dışı V çizgisi ve kaslı arka çamurlukları ile heybetli ve dikkat çekici çizgilere sahip.

Japon Mühendisliği

Mitsubishi Motors, yeni marka konumlandırmasını desteklemek için, Eclipse Cross ile başlayarak ürün gamındaki her bir ürünün kalitesini artırmayı hedefliyor. Gerek ürünün dışında gerekse iç tasarımındaki malzeme seçimi, kaplamalar, dokumalar ve renkler bu konumlandırma ile paralel olacak şekilde seçildi. Eclipse Cross için özel olarak geliştirilen yarı transparan kırmızı rengi ilk olarak göze çarpıyor. Eclipse Cross’un gümüş ve deri detaylar ile karbon ve piyano siyahının hakim olduğu iç kabini dikkat çekiyor.

Mitsubishi Motors günümüzün ihtiyaçlarını göz önüne alarak Eclipse Cross’da bir çok yeni teknolojik çözümler sunuyor. Orta konsola yerleştirilen touchpad kontrol mekanizması sayesinde sürücü, müzik sistemi ve akıllı telefon fonksiyonlarını pozisyonunu değiştirmeye gerek kalmadan minimal göz hareketleri ile kontrol edebiliyor. Eclipse Cross’da ayrıca sürücünün hız, adaptif hız sabitleme sistemi, çarpışma önleyici uyarı sistemi, şerit takip uyarı sistemi gibi bilgileri takip edebileceği Head up Display (Direksiyon üzeri gösterge ekranı) bulunuyor.

Geniş İç Hacim

2,670 mm dingil mesafesine, 1,805 mm genişliğe ve 4,405 mm uzunluğa sahip Eclipse Cross, ayarlanabilir arka koltukları ve panoramik cam tavanı ile yolcularına havadar ve geniş bir iç hacim sunuyor. Sessiz çalışan motoru ve geliştirilmiş ses yalıtımı ile keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor. Eclipse Cross’un, 1,5 turbo benzinli motor, 6 ileri vitesli manuel şanzıman veya CVT şanzıman ile 4×2 ve 4×4 versiyonları olacak. 2,2 litre turbo dizel motor ise 8 ileri otomatik şanzıman ile 4×4 araçlarda sunulacak. Rijit gövde yapısına sahip Eclipse Cross’da iyi kalibre edilmiş süspansiyon sistemi, aktif sapma kontrolü ile birleştirilmiş Sürekli

Dört Çeker Sistemi (S-AWC) bulunuyor.

Eclipse Cross, ayrıca adaptif hız sabitleyici, çarpışma önleme sistemi, şerit takip uyarı sistemi, kör nokta uyarı sistemi, hareketli nesne algılama sistemi, çevre görüş sistemi, elektronik park freni gibi gelişmiş güvenlik özellikleri ile donatıldı.

Mitsubishi Motors, yeni nesil kompakt SUV otomobili Eclipse Cross’u, Avrupa’da Türkiye pazarı ile aynı anda Aralık ayında satışa sunacak.