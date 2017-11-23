CARMEDYA.COM – Mitsubishi Eclipse Cross , Euro NCAP testlerinde yetişkin korumasında yüzde 97, yaya korumasında ise yüzde 80 başarılı performansı ile 5 yıldıza layık görüldü.

Mitsubishi Eclipse Cross tam not aldı

Mitsubishi Motors’un yeni jenerasyon otomobillerinin ilki olan yeni coupe SUV otomobili Eclipse Cross modeli 5 yıldız aldı. Otomobil, Euro NCAP değerlendirmesi sonucu ‘Küçük SUV’ segmentinde elde ettiği yetişkin korumada yüzde 97, yaya korumada ise yüzde 80 ile güvenlik alanındaki iddiasını ortaya koydu.

Mitsubishi Motors’un yeni Coupe SUV otomobili Eclipse Cross’da bulunan ‘Çarpışma Önleme’ sistemi, yapılan tüm test senaryoları ve tüm test hızlarındaki çarpışmalarda çok iyi performans sergiledi. Aracın Euro NCAP testlerinin hemen hemen hepsinden maksimum puan alması, aracın 5 yıldız kazanmasında önemli rol oynadı.

Dünya Çapındaki Yaklaşık 80 Pazarda Satışa Sunulacak

Mitsubishi Motors’un Eclipse Cross modeli 5 yıldızlı güvenlik notu verildi. Mitsubishi Motors’un yeni nesil araçlarının ilki olan araç, Avrupa’nın yanı sıra aralarında Avustralya, Kuzey Amerika ve Japonya’nın da bulunduğu dünya çapındaki yaklaşık 80 pazarda satışa sunulacak. Şirket, 30 Mart 2018 tarihinde sona erecek olan mevcut mali yılda, 50 bin adet aracın sevk edilmesini planlıyor.

Eclipse Cross Nedir?

Otomobil, Mitsubishi Motors’un RISE gövde yapısı, 7 SRS hava yastığı ve emniyet kemerleri ile donatılıyor. Araç, sağ ve sol tekerlerin tork dengesini fren kuvveti yardımıyla daha stabil ve kontrollü hale getiren S-AWC (Süper Tüm Tekerleklerden Çekiş Kontrolü) sistemine sahip. Aracın motor kapağının altında ön yüksek darbe emici güvenlik alanları bulunuyor.