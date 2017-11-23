CARMEDYA.COM – Mitsubishi Eclipse Cross modeline tam puan. Mitsubishi Eclipse Cross , Euro NCAP testlerinde yetişkin korumasında yüzde 97, yaya korumasında ise yüzde 80 başarılı performansı ile 5 yıldıza layık görüldü.

Mitsubishi Eclipse Cross Modeline tam puan

Mitsubishi Motors’un yeni jenerasyon otomobillerinin ilki olan yeni coupe SUV otomobili Eclipse Cross modeli mükemmel performansı ile 5 yıldız aldı. Eclipse Cross, Euro NCAP değerlendirmesi sonucu ‘Küçük SUV’ segmentinde elde ettiği yetişkin korumada %97, yaya korumada ise %80 ile güvenlik alanındaki iddiasını ortaya koydu.

Mitsubishi Motors’un yeni Coupe SUV otomobili Eclipse Cross’da bulunan ‘Çarpışma Önleme’ sistemi, yapılan tüm test senaryoları ve tüm test hızlarındaki çarpışmalarda çok iyi performans sergiledi. Eclipse Cross’un Euro NCAP testlerinin hemen hemen hepsinden maksimum puan alması, aracın 5 yıldız kazanmasında önemli rol oynadı.

Dünya Çapındaki Yaklaşık 80 Pazarda Satışa Sunmaya Hazırlanıyor

Mitsubishi Motors’un Eclipse Cross modeli 5 yıldızlı güvenlik notu verildi. Mitsubishi Motors’un yeni nesil araçlarının ilki olan Eclipse Cross, tasarımını şirketin SUV ve 4×4 ile harmanlıyor. Mitsubishi Motors, yeni Eclipse Cross kompakt SUV otomobilini, Avrupa’nın yanı sıra aralarında Avustralya, Kuzey Amerika ve Japonya’nın da bulunduğu dünya çapındaki yaklaşık 80 pazarda satışa sunmaya hazırlandığı söyleniyor. Şirket, 30 Mart 2018 tarihinde sona erecek olan mevcut mali yılda, 50 bin adet aracın sevk edilmesini planlanıyor.

Eclipse Cross Nedir?

Mitsubishi Motors’un Eclipse Cross modeli 5 yıldızlı güvenlik notu verildi. Mitsubishi Motors’un RISE gövde yapısı, 7 SRS hava yastığı ve emniyet kemerleri ile donatılan Eclipse Cross’u sunuyor. Eclipse Cross, sağ ve sol tekerlerin tork dengesini fren kuvveti yardımıyla daha stabil ve kontrollü hale getiren Mitsubishi Motors’un gelişmiş S-AWC (Süper Tüm Tekerleklerden Çekiş Kontrolü) sistemini de bulunuyor. Eclipse Cross’un motor kapağının altında çarpışma güvenlik performansını arttıran ön yüksek darbe emici güvenlik alanları bulunuyor.