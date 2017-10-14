MINI Londra ruhunu Fransa ’ya getirmiş

CARMEDYA.COM – MINI İngiltere ruhunu Fransa ’ya getirmiş. Mini, Londra’da bir ilçe adını taşıyan yeni bir özel modeli fransada sunuyor. Model sadece Fransa’da satılacak.

MINI İngiltere ruhunu Fransa ’ya getirmiş

Blackfriars olarak adlandırılan bu model ünlü Londra mahallesinden ismini almış. 1276’da padişahlarını inşa ettiği model fazlasıyla dikkat çekiyor. Tahmin edebileceğiniz gibi özel baskılı hatchback, siyah renkli tavan yapısıyla öne çıkıyor. Ayrıca, gerekli özel rozetleri de otomobilde konumlandırılmış. LED farlar, park sensörleri, cam sunroof, 6.5 inçlik bilgi-eğlence sistemi modelde dikkat çeken diğer detaylardan.