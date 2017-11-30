CARMEDYA.COM – MINI elektrikli araçlar konusuna bir hayli sıcak bakmaya başladı. Marka bu yönde çalışmalarını fazlasıyla hızlandırdı.

MINI elektrikli otomobillere sıcak bakıyor

BMW yönetim kurulu üyesi ve Mini’nin patronu Peter Schwarzenbauer Mini’nin tamamen elektrikli bir marka haline gelebileceğini söyledi. Ayrıca sadece Çin’de değil, dünyanın her yerinde etkin olmayı hedeflediklerini bildirdi.

BMW, Toyota ile yakıt hücresi teknolojisi için ortaklık yapıyor. Rakibi Daimler, birçok küçük otomobili, elektrikli olarak talebe göre üretti. MINI markasınında aynı başarıyı göstermesi bekleniyor.

iNext modeli

Bazı araçların montaj fabrikası ayrı planlanmış. BMW şimdilik İngiltere’deki ana fabrikasında ve Hollanda’daki sözleşmeli üreticide araçlarını üretiyor. Firma ayrıca otonom sürüş yapabilen iNext modeli otomobilini 2021 yılında piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor. 100.000 doların altında bir fiyatla satış yapabilmeyi planlıyor.