CARMEDYA – Marka kimliği, bilinirliği ve tüketicileriyle kurduğu ilişki sayesinde yüzyılı aşkın süredir dünyanın en iyi markaları arasında yer alan Michelin, Best Finance tarafından sektör lideri seçildi.

Michelin, Best Finance 2018’de sektör lideri seçildi

Michelin, bağımsız danışmanlık kuruluşu Best Finance tarafından lastik sektörünün en değerli markası seçildi. Listeye bütün dünyadan binlerce şirketin katıldı. 500 global markanın listeye girmeye hak kazandığı listede Michelin, sektörünün lideri konumunda yer almayı başardı.

Best Finans sıralaması, pazarlama yatırımları, hissedarların değerlendirmeleri ve iş performansı dikkate alınarak hazırlanıyor. Marka itibarı, sadakati ve çalışan sadakati baz alınarak ölçümlenen Best Finans sıralamasında marka değeri AAA+ ve D dereceleri arasında değerlendiriliyor.

7,9 milyar dolar marka değeri

Sadece bir yılda 54 sıra birden yükselerek listede 207. sıraya çıkan Michelin, marka değerini de %30 artırarak 7.930 milyar dolara ulaştırdı.