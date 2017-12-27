CARMEDYA.COM – Michelin’in doğa dostu performansıyla fark yaratan ağır vasıta lastiği Michelin X Multi Energy, Avrupa’nın ulaşım alanındaki en prestijli ödüllerinden Avrupa Ulaşım Ödülleri’nin “Sürüdürülebilirlik” alanında kazananı oldu.

Michelin Avrupa’da sürdürülebilirlik ödülü aldı

Sürdürülebilir hareketlilik, güvenlik, çevre konularında inovatif çalışmalarıyla dünya lastik sektörünün lideri Michelin, Avrupa çapında ulaşım alanındaki en prestijli ödüllerden Avrupa Ulaşım Ödülleri’nde “Sürdürülebilirlik” ödülüne layık görüldü.

Michelin X Multi Energy Nisan’da satışta

Michelin X Multi serisine kıyasla daha düşük yuvarlanma direncine sahip olan Michelin X Multi Energy daha fazla yakıt tasarrufu sağlıyor. Lastikler 315/70 R 22.5 ebatlarıyla Nisan 2018’de satışa sunulacak.