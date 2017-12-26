CARMEDYA.COM – Alman otomobil üreticisi Mercedes, G 300 serisinde General Tire’ın Grabber AT² lastiklerini kullanacak. Continental bünyesinde yer alan, Amerikan kökenli General Tire markası, Mercedes-Benz G sınıfına orijinal ekipmanda lastik tedariğine başlıyor.

Mercedes gücünü General Tire ile birleştiriyor

Önemli gelişmeyi değerlendiren General Tire EMEA Bölgesi İş Geliştirme Müdürü Matthias Bartz; “Mercedes-Benz orijinal ekipman ve yenileme pazarlarındaki çıtasını yükseltmeye devam ediyor. Mercedes’in bu onayı, bizim için çok özel bir kalite damgası anlamına geliyor. Avrupa’nın lider arazi aracı üreticilerinden Mercedes-Benz, General Tire‘in 4×4 lastikleri üretiminde yüz yılı aşkın tecrübesini tercih etti. Bu bizim için gurur verici bir şey“ dedi.

Gücü tasarımında gizli!

Dayanıklı kauçuk hamur bileşimiyle geliştirilen Grabber AT², yollarda olduğu kadar arazide de güçlü yönlerini sergiliyor. Güçlü sırt bloklarının yükseldiği beş adet çevresel kanalıyla maksimum kavrama gücü sağlarken gürültü oluşumunu da azaltan Grabber AT², aynı zamanda engebeli arazide yüksek çekiş gücü sağlayacak şekilde tasarlandı.