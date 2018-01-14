CARMEDYA.COM – Mercedes GLC 350e PHEV kaç paradan satılacak? Mercedes , Amerika Birleşik Devletleri’ndeki dizel motorlardan vazgeçmiş olabilir.

Mercedes GLC 350e PHEV kaç paradan satılacak?

Ancak şirketin 2018 GLC 350e için fiyat bilgileri ortaya çıkmasının ardından plug-in hibrid serisi içinde bir fiyatlandırma yapıldı. Mercedes GLC 350e, 49.990 $’dan satışa çıktı. GLC 400 4MATIC versiyonu içinse 7.940 $ daha ekstradan ödemeniz gerekecek. Otomobilde LED gündüz aydınlatmaları ve yağmur algılayıcı silecekler göze çarpıyor.

İçeride üç kollu ve çok fonksiyonlu direksiyon simidi kullanılmış. Bunun yanında ahşap döşemeler dikkat çekiyor. Çift bölgeli otomatik klima ve 7 inç büyüklüğünde ekran içeride kullanılan detaylardan.

Otomobilin kalbinde 2.0 litrelik turboşarjlı dört silindirli motor yer alıyor. Bunun yanında birde elektrikli motor modelde sunulmuş. 320 HP güç ve 559 Nm tork değeri sunan bu kombinasyon, 0-100 hızlanmasını 6.2 saniyede tamamlıyor. Piller dışarıdan 2.5 saatte şarj olabiliyor.