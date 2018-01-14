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Mercedes GLC 350e PHEV kaç paradan satılacak?

Yazan Kübra Yeşilkaya -
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CARMEDYA.COM – Mercedes GLC 350e PHEV kaç paradan satılacak? Mercedes , Amerika Birleşik Devletleri’ndeki dizel motorlardan vazgeçmiş olabilir.

Mercedes GLC 350e PHEV kaç paradan satılacak?

Ancak şirketin 2018 GLC 350e için fiyat bilgileri  ortaya çıkmasının ardından plug-in hibrid serisi içinde bir fiyatlandırma yapıldı. Mercedes GLC 350e, 49.990 $’dan satışa çıktı. GLC 400 4MATIC versiyonu içinse 7.940 $ daha ekstradan ödemeniz gerekecek. Otomobilde LED gündüz aydınlatmaları ve yağmur algılayıcı silecekler göze çarpıyor.
İçeride üç kollu ve çok fonksiyonlu direksiyon simidi kullanılmış. Bunun yanında ahşap döşemeler dikkat çekiyor. Çift bölgeli otomatik klima ve 7 inç büyüklüğünde ekran içeride kullanılan detaylardan.

Otomobilin kalbinde 2.0 litrelik turboşarjlı dört silindirli motor yer alıyor. Bunun yanında birde elektrikli motor modelde sunulmuş. 320 HP güç ve 559 Nm tork değeri sunan bu kombinasyon, 0-100 hızlanmasını 6.2 saniyede tamamlıyor. Piller dışarıdan 2.5 saatte şarj olabiliyor.

Kübra Yeşilkaya

2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında Üniversitede, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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