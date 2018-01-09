CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz, bu ay içerisinde Stuttgart’ta gerçekleşecek olan Karavan, Motor, Turistik 2018 fuarında, iki yeni karavan konseptini tanıtacak.

Karavan tasarımına yeni bir bakış

Alman üreticinin geçtiğimiz aylarda satışa sunduğu markanın ilk pick-up modeli X-Class ve yeni tasarım çizgisi ile dikkat çeken büyük hacimli minibüsü V-Class temel alınarak geliştirilen karavan konseptleri şimdiden kamp tutkunları ve basının ilgisini çekmiş durumda.

Fuarda ilk olarak X-Class için tasarlanan sökülebilir kabin Tischer tanıtılacak, 59 inçlik yatak alanına sahip ve yüksekliği yaklaşık 2 metre olan kabin, içerisinde 3 sandalyeli mutfak, ufak bir ocak ve duş yer alıyor.

Fuarda tanıtılacak diğer konsept ise ilkinden oldukça farklı, VanEssa tarafından tasarlanan konsept, X-Class’ın arka bölümüne gizlenen bir bölmeden ibaret. Bu bölme dışarı çekildiğinde içinde lavabo da bulunan tam teçhizatlı bir mutfak ile karşılaşıyorsunuz. Bu bölmenin araca getirdiği ek ağırlık ise 250 kg.