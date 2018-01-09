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Mercedes-Benz’den sıra dışı karavan konseptleri

Yazan Can Akın -

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz, bu ay içerisinde Stuttgart’ta gerçekleşecek olan Karavan, Motor, Turistik 2018 fuarında, iki yeni karavan konseptini tanıtacak.

Karavan tasarımına yeni bir bakış

Alman üreticinin geçtiğimiz aylarda satışa sunduğu markanın ilk pick-up modeli X-Class ve yeni tasarım çizgisi ile dikkat çeken büyük hacimli minibüsü V-Class temel alınarak geliştirilen karavan konseptleri şimdiden kamp tutkunları ve basının ilgisini çekmiş durumda.

Fuarda ilk olarak X-Class için tasarlanan sökülebilir kabin Tischer tanıtılacak, 59 inçlik yatak alanına sahip ve yüksekliği yaklaşık 2 metre olan kabin, içerisinde 3 sandalyeli mutfak, ufak bir ocak ve duş yer alıyor.

Fuarda tanıtılacak diğer konsept ise ilkinden oldukça farklı, VanEssa tarafından tasarlanan konsept, X-Class’ın arka bölümüne gizlenen bir bölmeden ibaret. Bu bölme dışarı çekildiğinde içinde lavabo da bulunan tam teçhizatlı bir mutfak ile karşılaşıyorsunuz. Bu bölmenin araca getirdiği ek ağırlık ise 250 kg.

Can Akın
http://www.carmedya.com

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