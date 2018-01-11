CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz, Las Vegas’ta gerçekleştirilen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2018 kapsamında sezgisel ve öğrenmeye açık yeni MBUX multimedya sisteminin dünya tanıtımını gerçekleştirdi.

Mercedes-Benz, Yeni multimedya sistemi “MBUX”i tanıttı

MBUX, 2018 yılında yeni Mercedes-Benz A-Serisi ile birlikte üretim programına dâhil oluyor. Yeni multimedya sistem Las Vegas’ta gerçekleştirilen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2018 kapsamında tanıtıldı. Kişiselleştirme özelliğine sahip olan MBUX, kendini kullanıcıya göre ayarlayabiliyor. Sistem araç, sürücü ve yolcular arasında duyusal bir bağ oluşturuyor. Kablosuz güncelleme imkânı da sunan sistem aynı zamanda Mercedes me connect için tamamen yeni bir dönemi işaret ediyor.

MBUX, yüksek çözünürlüklü dokunmatik geniş ekran, navigasyon ekranı ve “Hey Mercedes” anahtar sözcüğü ile aktif hale gelen algılama özelliği ile akıllı sesli kontrol özelliğide bulunuyor.

Mercedes-Benz’in tüm yeni nesil kompakt sınıf otomobillerinde kullanıma sunacağı MBUX, 2018 yılının ilkbahar aylarında yeni A-Serisi ile üretim programına dâhil oluyor. Sistem; orta konsoldaki touchpad yüzey, dokunmatik ekran ve direksiyon simidindeki kontrol düğmeleri olmak üzere birbirini tamamlayan dokunmatik kullanım konseptiyle öne çıkıyor. MBUX, sezgisel kullanıcı deneyimi kadar sürücünün dikkatini daha az dağıtıyor olmasıyla da önemli bir avantaj sunuyor.

Mercedes-Benz Concept EQA, smart vision EQ fortwo konsept otomobilleri ve Mercedes-AMG Project ONE otomobili ile yakıt hücresi ve batarya ile çalışan elektrikli otomobili yeni Mercedes-Benz GLC F-CELL’i de seri üretim öncesi ilk kez sergiliyor.

Mercedes-Benz, Concept EQA konsept aracı ile EQ stratejisini kompakt sınıfa nasıl aktaracağını gözler önüne seriyor. Formula 1 Hybrid teknolojisine sahip bir süper spor otomobil olan Mercedes-AMG Project ONE da sergilenenler arasında. Elektrikli ve otonom sürüş özelliğine sahip smart vision EQ fortwo ise direksiyonsuz ve pedalsız yapısıyla geleceğin şehir içi ulaşımına akıllı bir çözüm sunuyor.