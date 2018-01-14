CARMEDYA.COM – 1967 yılında Otomarsan ismi ile İstanbul’da kurulan ve bugün yatırım miktarı 1,138 Milyar Avro’ya ulaşan, Türkiye’nin yabancı sermayeli şirketlerinden biri olan Mercedes-Benz Türk, 2017 yılında Türkiye’de yarım asrı geride bıraktı.

Mercedes-Benz Türk’ün yarım asırlık serüveni

Şirket, Türkiye’de kuruluşunun 50. yılında 423 adet otobüs, 9.128 adet kamyon, 9.041 adet hafif ticari araç ve 25.588 adet otomobil sattı. Şirketin ikinci el satışları ise toplamda 4.598 adede ulaştı. Mercedes-Benz Türk, Türkiye pazarındaki zorlu şartlara rağmen yüksek performans göstererek 2017 yılını toplamda 48.778 adet araç satışı ile kapattı.

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası, 2017 yılında 3.795 adet otobüs üretti. Şirket, başta Batı Avrupa ülkelerine olmak üzere üretimin yaklaşık yüzde 90’ını ihraç ederek 2017 yılında 3.396 adetlik otobüs ihracatı gerçekleştirdi. Üretimine başladığı 1968 yılından bu yana toplam 84.865 adet otobüs üreten şirketin otobüs ihracat hacmi ise ilk ihracatın yapıldığı 1970 yılından bu yana toplam 50.120 adede ulaştı.

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası 2017 yılında 13.339 adet kamyon üretti. Kamyon ihracat hacmini ise geçen yıla oranla yüzde 38 artırarak, 6.469 adetlik kamyon ihracatı rakamına ulaştı. Kamyon üretimine başladığı 1986 yılından bu yana toplamda 246.147 adet kamyon üretti. Bugüne kadar toplam 43.738 adet kamyon ihraç etmiş oldu.

2017 yılında 82 Milyon Avro tutarında yatırım yapan şirketin, 1967’de kurulduğu günden bu güne, yarım asırda Türkiye’ye yaptığı yatırım miktarı 1,138 Milyar Avro’ya ulaştı.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün:

“2017 yılında Türkiye pazarına olan inancımızı kaybetmeden yatırımlarımıza ve yeni ürünlerimizi piyasaya sunmaya devam ettik. Şirketimizin kuruluşunun 50. yıl dönümü coşkusu ile bir kat daha artan motivasyonumuz ve ekip çalışmamızın bir sonucu olarak bu yıl da geleneksel liderliğimizi koruduk.”

Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan:

“Premium Segment’in birincisi hem dünyada hem de Türkiye’de Mercedes-Benz!”

Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan 2017 için “Müşteri memnuniyetini odağına alan bayilerimiz, pazarlama ve satış organizasyonumuzla birlikte motivasyonu her zaman en üst seviyede tutarak başarılı bir yıl geçirdik” dedi.

Mercedes-Benz tarafından sistematik olarak geliştirilen ve akıllıca birleştirilen “CASE”, bağlanabilen (Connected), otonom sürüş imkânı sunan (Autonomous), paylaşımlı (Shared&Services) ve elektrikli sürüş sistemine sahip (Electric Drive) otomobiller, stratejik olarak gelecekteki alanları ifade ediyor.

Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz:

“Pazar da yerimizi bir basamak daha yukarı çıkararak en yüksek satış adedine ulaşan ilk 2 marka arasında yerimizi aldık” dedi.

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası, sektörde yaşanan zor şartlara rağmen üretimine kesintisiz devam etti ve 3.795 adet otobüs üretti. Hoşdere Otobüs Fabrikasında üretilen Travego, Tourismo, Conecto, Intouro ve Setra marka araçlar, 70’den fazla ülkeye ihraç ediliyor. Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen Tourismo, 2018 yılında yenileniyor.