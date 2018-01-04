CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz Türk, yetkili bayilerinde otomobil satın almanın yanında yeni bir kiralama seçeneği olan ‘Uzun Dönem Kiralama’ hizmetini sunmaya başladı.

Mercedes-Benz Türk, ‘Uzun Dönem Kiralama’ hizmetine başladı

Şahıs şirketi sahibi müşteriler ile KOBİ’lerin cazip kiralama bedelleri ve koşullarıyla yararlanabiliyor. Bu hizmet sayesinde hem zamandan hem de otomobil satın almanın maddi yüklerinden tasarruf edilebiliyor. Sonrasında da kullanılmış otomobil değer kayıpları yaşatmamayı hedefliyor.

Periyodik bakım işlemleri de kiralama bedeline dâhil

Otomobillerimizin Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), trafik sigortası ve kaskosu kiralama hizmetimiz dâhilinde olduğu için müşterilerimize yalnızca Mercedes-Benz otomobillerini kullanmanın keyfi kalıyor“ dedi.

Müşterilerin döviz kuru değişimlerinden olumsuz etkilenmemesi amacıyla 12 aylık dönemlerle otomobil kiralama imkânı tanınan ‘Uzun Dönem Kiralama’ hizmeti kapsamında, otomobillerin periyodik bakım işlemleri de kiralama bedeline dâhil ediliyor. Kaza veya arıza gibi durumlarda ise kiralanan otomobilin bir günden fazla süre yetkili serviste kalması gerektiğinde müşterilere, bekletmeden ikame bir Mercedes-Benz otomobil tahsis ediliyor.