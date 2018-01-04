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Mercedes-Benz Türk, ‘Uzun Dönem Kiralama’ hizmetine başladı

Yazan Kübra Yeşilkaya -
Mercedes-Benz

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz Türk, yetkili bayilerinde otomobil satın almanın yanında yeni bir kiralama seçeneği olan ‘Uzun Dönem Kiralama’ hizmetini sunmaya başladı.

Mercedes-Benz Türk, ‘Uzun Dönem Kiralama’ hizmetine başladı

Şahıs şirketi sahibi müşteriler ile KOBİ’lerin cazip kiralama bedelleri ve koşullarıyla yararlanabiliyor. Bu hizmet sayesinde hem zamandan hem de otomobil satın almanın maddi yüklerinden tasarruf edilebiliyor. Sonrasında da kullanılmış otomobil değer kayıpları yaşatmamayı hedefliyor.

Periyodik bakım işlemleri de kiralama bedeline dâhil

Otomobillerimizin Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), trafik sigortası ve kaskosu kiralama hizmetimiz dâhilinde olduğu için müşterilerimize yalnızca Mercedes-Benz otomobillerini kullanmanın keyfi kalıyor“ dedi.

Müşterilerin döviz kuru değişimlerinden olumsuz etkilenmemesi amacıyla 12 aylık dönemlerle otomobil kiralama imkânı tanınan ‘Uzun Dönem Kiralama’ hizmeti kapsamında, otomobillerin periyodik bakım işlemleri de kiralama bedeline dâhil ediliyor. Kaza veya arıza gibi durumlarda ise kiralanan otomobilin bir günden fazla süre yetkili serviste kalması gerektiğinde müşterilere, bekletmeden ikame bir Mercedes-Benz otomobil tahsis ediliyor.

Kübra Yeşilkaya

2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında Üniversitede, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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