CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz, 09-12 Ocak tarihleri arasında Las Vegas’ta düzenlenecek, CES Tüketici Elektroniği Fuarı’nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Mercedes-Benz, Tüketici Elektroniği Fuarı’ında

Marka, bu yılki fuarda “MBUX” (Mercedes-Benz User Experience – Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) adını verdiği yeni bilgi-eğlence sistemini tüm dünyaya tanıtıyor.

Ayrıca otomobil modellerinden A-Serisi’nin iç tasarımının dünya lansmanını yapıyor. Concept EQA, smart vision EQ fortwo ve Mercedes-AMG Project ONE araçlarını da fuardaki standında sergiliyor. “Intelligent World Drive (Akıllı Dünya Sürüşü)” kapsamında kullanılan S-Serisi Sedan otomobil de alanda ziyaretçilerini bekliyor.

Mercedes-Benz, 09-12 Ocak tarihleri arasında Las Vegas’ta düzenlenecek Tüketici Elektronik Fuarı’na (CES) bu yıl da katılıyor. Marka bu yılki fuarda, müşteri deneyiminde devrim niteliği taşıyan “MBUX” (Mercedes-Benz User Experience) adını verdiği, yeni bilgi-eğlence sistemini tüm dünyaya tanıtacak.

Yaklaşık 70 milyon satır kod yazılarak yaratılan yeni bilgi-eğlence sistemi MBUX’a ilişkin basın toplantısı, fuar alanında 9 Ocak 2018 tarihinde 613 metrekarelik Mercedes-Benz stadında saat 12:00’de gerçekleşecek. Markanın sunacağı teknolojik yenilikleri merak edenler için ise basın toplantısı canlı olarak Mercedes me media linkinden yayınlanacak:

Marka, fuar standında ise Concept EQA, smart vision EQ fortwo ve Mercedes-AMG Project ONE araçlarını sergileyecek.

CES için gidilen Los Angeles’in büyük bir bölgesinde gerçekleştirilen testlerde ise yoğun şehir trafiği ve otoyollarda sürüş davranışlarının değerlendirilmesine odaklanıldı. “Intelligent World Drive” test aracı olarak, Mercedes-Benz S-Serisi Sedan, CES Fuarı’nda sergilenecek.