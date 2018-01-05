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Mercedes-Benz, Tüketici Elektroniği Fuarı’ında

Yazan Kübra Yeşilkaya -
Mercedes-Benz-2018

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz, 09-12 Ocak tarihleri arasında Las Vegas’ta düzenlenecek, CES Tüketici Elektroniği Fuarı’nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Mercedes-Benz, Tüketici Elektroniği Fuarı’ında

Mercedes-Benz-2018

Marka, bu yılki fuarda “MBUX” (Mercedes-Benz User Experience – Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) adını verdiği yeni bilgi-eğlence sistemini tüm dünyaya tanıtıyor.

Ayrıca otomobil modellerinden A-Serisi’nin iç tasarımının dünya lansmanını yapıyor. Concept EQA, smart vision EQ fortwo ve Mercedes-AMG Project ONE araçlarını da fuardaki standında sergiliyor. “Intelligent World Drive (Akıllı Dünya Sürüşü)” kapsamında kullanılan S-Serisi Sedan otomobil de alanda ziyaretçilerini bekliyor.

Mercedes-Benz, 09-12 Ocak tarihleri arasında Las Vegas’ta düzenlenecek Tüketici Elektronik Fuarı’na (CES) bu yıl da katılıyor. Marka bu yılki fuarda, müşteri deneyiminde devrim niteliği taşıyan “MBUX” (Mercedes-Benz User Experience) adını verdiği, yeni bilgi-eğlence sistemini tüm dünyaya tanıtacak.

Mercedes-Benz-2018

Yaklaşık 70 milyon satır kod yazılarak yaratılan yeni bilgi-eğlence sistemi MBUX’a ilişkin basın toplantısı, fuar alanında 9 Ocak 2018 tarihinde 613 metrekarelik Mercedes-Benz stadında saat 12:00’de gerçekleşecek. Markanın sunacağı teknolojik yenilikleri merak edenler için ise basın toplantısı canlı olarak Mercedes me media linkinden yayınlanacak:

Marka,  fuar standında ise Concept EQA, smart vision EQ fortwo ve Mercedes-AMG Project ONE araçlarını sergileyecek.

CES için gidilen Los Angeles’in büyük bir bölgesinde gerçekleştirilen testlerde ise yoğun şehir trafiği ve otoyollarda sürüş davranışlarının değerlendirilmesine odaklanıldı. “Intelligent World Drive” test aracı olarak, Mercedes-Benz S-Serisi Sedan, CES Fuarı’nda sergilenecek.

Kübra Yeşilkaya

2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında Üniversitede, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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