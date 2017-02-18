CARMEDYA.COM – Evet evet başlığı yanlış okumadınız. “Mercedes–Benz SLR McLaren Çürümeye Terk Edilmiş”. Çek Cumhuriyeti’nde gerçekleşen olayda, 2011 yılında beri sahipsiz bir şekilde bekleyen Mercedes–Benz SLR McLaren bulunuyor. Bir hırsızlık soruşturması sebebiyle el konulan otomobil, bir çok anlamda kötü durumda. Fren tertibatlarının paslandığı görünen modelin elektrik aksamında da sorunlar yer alıyor. Model bu şekilde giderse bir açık arttırmada satışa sunulacak. Modelde 5.4 litrelik V8 motorun yer aldığı ve 617 Hp güç sunduğu biliniyor.