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Mercedes-Benz SLR McLaren Çürümeye Terk Edilmiş

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA.COM – Evet evet başlığı yanlış okumadınız. “MercedesBenz SLR McLaren Çürümeye Terk Edilmiş”. Çek Cumhuriyeti’nde gerçekleşen olayda, 2011 yılında beri sahipsiz bir şekilde bekleyen MercedesBenz SLR McLaren bulunuyor. Bir hırsızlık soruşturması sebebiyle el konulan otomobil, bir çok anlamda kötü durumda. Fren tertibatlarının paslandığı görünen modelin elektrik aksamında da sorunlar yer alıyor. Model bu şekilde giderse bir açık arttırmada satışa sunulacak. Modelde 5.4 litrelik V8 motorun yer aldığı ve 617 Hp güç sunduğu biliniyor.

 

Alper Güler
Dijital medya alanında farklı görevlerde bulunan Alper Güler, 2008 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlamıştır. Devamında Arabam.com, tasit.com gibi mecralarda görev alan Alper Güler, bugüne kadar yaklaşık 2 bin aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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