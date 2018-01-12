CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz, Amerika ve Asya kıtalarındaki İleri Tasarım Merkezleri ile kurduğu küresel tasarım ağını, 2018 yılında Fransa’nın “Silikon Vadisi”nde açacağı yeni merkezi ile genişletiyor.

Marka, ‘Teknoloji ve Bilim Parkı Sophia Antipolis’te açacağı merkez ile dünyadaki farklı trendleri inceleyecek. Kültürlerden gelen yeni fikirleri analiz ederek otomotiv tasarım potansiyelini güçlendirmeyi hedefliyor.

Mercedes-Benz ileri tasarım merkezi ağını genişletiyor

İleri Tasarım Merkezi’nde farklı alanlarda uzman yaklaşık 50 tasarımcı görev alacak. Mercedes-Benz markası ve ürünlerine farklı bir görünüm kazandırılmasına katkı sağlayacak.

2018 baharında açılacak merkez, Mercedes-Benz’in Sindelfingen (Almanya), Carlsbad ve Sunnyvale (Amerika), Beijing (Çin) ve Como’da (İtalya) bulunan diğer İleri Tasarım Merkezleri ile birlikte oluşturduğu küresel tasarım ağının bir parçası olacak.

Mercedes-Benz, Fransa’da açılacak İleri Tasarım Merkezi ile birlikte Amerika ve Asya’daki mevcut ağına Avrupa’yı da dâhil ederek küresel tasarım ağını üç kıtayı kapsayacak şekilde genişletecek. Markanın küresel çaptaki ağında otomotiv, moda ve endüstriyel tasarımcıların yanı sıra grafik tasarımcılar, modelleyiciler, terziler ve 3D uzmanları çalıştırılacak.

Tasarımcılar için ideal çalışma alanı

Mercedes-Benz’in, Sophia Antipolis Teknoloji ve Bilim Parkı’nda kurduğu yeni İleri Tasarım Merkezi ise Fransa’daki tasarımcıların yeni evi olacak. Yeni merkez, 2.400 hektarlık bir alanda kuruldu. 2.230 şirket için yaklaşık 36.300 kişinin çalıştığı Fransız “Silikon Vadisi”nin tam ortasında yer alıyor.

Mercedes-Benz, tüm cepheleri camla kaplı, 50 metre uzunluk ve 20 metre genişliğindeki silindir şeklinde bir yapısı bulunuyor. Toplam 3.000 metrekare üzerine kurulu İleri Tasarım Merkezi, 50 tasarımcıya çalışma alanı sunuyor. Geleneksel dış ve iç tasarımdan otonom sürüşe, insan-makine iletişiminin her geçen gün daha da önem kazandığı dijital ve Kullanıcı Arayüzü (UI) ile Kullanıcı Deneyimi (UX) tasarıma kadar, tasarım ile ilgili tüm disiplinler merkezde yer alıyor.