CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz, yenilik öncesi CLS’nin ikinci bir teaser görüntüsünü basın ile paylaştı. Yeni görüntü bu kez aracın iç bölümünden geldi.

Mercedes-Benz’den CLS için yeni teaser

Görüntü, yeni CLS’nin gösterge panelini içeriyordu. Gösterge kümesini ve bilgi-eğlence sistemi sistemini içeren görüntülerde bu iki ekranın bütünleşik olması dikkat çekti. Şirket önceki modellerinde de bu tarz bütünleşik ekranlara yer veriyordu. Özel ekranın dışında, CLS’nin markanın tanıdık dört havalandırma ızgarası da otomobilde yerini almış.

İlginç bir şekilde, Mercedes-Benz modeli sosyal ağlarında ‘CLS Coupe’ olarak adlandırıyor. Bu da markanın sportif yaklaşımına atıfta bulunmak olarak görülebilir. Dün , Alman üreticisi yeni CLS’nin ön bölümü için teaser fotoğrafı yayınlamıştı. Yavaş yavaş model hakkında detaylı bilgiler edinmeye devam ediyoruz. Yeni Mercedes-Benz CLS Coupe, 27 Kasım’daki Los Angeles Auto Show’da dünyaya tanıtılacak.