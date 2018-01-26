CARMEDYA.COM – Daimler, 2 Şubat 2018’de Amsterdam’da küresel bir prömiyeri onaylarken, yeni nesil A Sınıfı hatchback’in teaser görüntüsü ortaya çıkardı.

Mercedes-Benz A serisi 2 Şubat öncesi ortaya çıktı

Resim, uzun süredir üzerinde durduğumuz değişim detaylarını bünyesinde barındırıyor. Yeni A-Serisi eski nesilden çok daha agresif görünüyor. Otomobil konsept A sedan’ın yanı sıra son nesil CLS’den de detaylar taşıyor. Modelin ön bölümünde büyük ızgara grubu yer alıyor. Daha geniş havalandırma ızgaraları tampon grubunda yer alıyor. LED gündüz aydınlatmaları otomobili daha farklı göstermiş.

Mercedes-Benz, A-Serisini 12 aydan daha uzun süredir test ediyor. Otomobilin içerisinde de köklü değişimler bekliyoruz. Burada birleşik ekranlı bir kokpitte otomobilde yeni sunulacak olan bir ayrıntı. Otomobilin en önemli değişimi ise kalbinde Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı ile birlikte geliştirilen 1.3 litrelik yeni güç aktarma organı hem performans hem de ekonomi konusunda modele büyük destek olacak. Bu motorun yanı sıra yedi benzinli ve dört adette dizel motor müşterilere sunulacak. Otomobilde AMG A35 olarak adlandırılan yeni bir versiyonda olacak. Ayrıca plug-in hibrit ve tamamen elektrikli bir versiyonda otomobilde sunulacak.