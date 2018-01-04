CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz O 319 satışa çıkıyor. Klasik otobüs tasarımlarını aklınızdan çıkarın. İşte karşınızda Mercedes-Benz’in efsanevi modeli O 319.

Mercedes-Benz O 319 satışa çıkıyor

Mercedes-Benz’in 1955’te ortaya çıkardığı L 319 kamyonun yanında tanıtılan VW Microbus’a bir alternatif olarak marka O319’u sundu. Eğer bu modelden bir tane arıyorsanız çok şanslısınız. Çünkü RMSothebys, 18-19 Ocak tarihlerinde Phoenix’de gerçekleşecek olan Arizona satışları için muhteşem bir örnek sergilemiş. 1959 Mercedes-Benz O 319, 175 bin $ ila 200 bin $ arasında bir satış rakamına sahip.

Direkt enjeksiyonlu bir motor ile gelen model, otomatik şanzıman ile kombine edilmiş. Çift arka lastiğe ve havalı süspansiyonlara model sahip. İç mekanı eski ihtişamına geri getirilmiş. Mühendisler tarafından restore edilen bu mekan geçmişten izler taşıyor. Modelin müzayede deki satış rakamı ise henüz belli değil.