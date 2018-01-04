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Mercedes-Benz O 319 satışa çıkıyor

Yazan Kübra Yeşilkaya -

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz O 319 satışa çıkıyor. Klasik otobüs tasarımlarını aklınızdan çıkarın. İşte karşınızda Mercedes-Benz’in efsanevi modeli O 319.

Mercedes-Benz O 319 satışa çıkıyor

1959 mercedes-benz o 319

Mercedes-Benz’in 1955’te ortaya çıkardığı L 319 kamyonun yanında tanıtılan VW Microbus’a bir alternatif olarak marka O319’u sundu. Eğer bu modelden bir tane arıyorsanız çok şanslısınız. Çünkü RMSothebys, 18-19 Ocak tarihlerinde Phoenix’de gerçekleşecek olan Arizona satışları için muhteşem bir örnek sergilemiş. 1959 Mercedes-Benz O 319, 175 bin $ ila 200 bin $  arasında bir satış rakamına sahip.

1959 mercedes-benz o 319

Direkt enjeksiyonlu bir motor ile gelen model, otomatik şanzıman ile kombine edilmiş. Çift arka lastiğe ve havalı süspansiyonlara model sahip. İç mekanı eski ihtişamına geri getirilmiş. Mühendisler tarafından restore edilen bu mekan geçmişten izler taşıyor.  Modelin müzayede deki satış rakamı ise henüz belli değil.

Kübra Yeşilkaya

2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında Üniversitede, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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