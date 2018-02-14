CARMEDYA.COM – Mercedes-AMG GT4 Cenevre Fuarı’nda sahne alacak. Marka önümüzdeki ay Cenevre Otomobil Fuarı’nda eşsiz dört kapılı spor otomobilini müşterilerle buluşturmayı düşünüyor.

Mercedes-AMG GT4 Cenevre Fuarı’nda sahne alacak

Otomobilin detayları henüz ortaya çıkmadı. Şirket bunları sır gibi gizliyor. Detaylar bir yana dursun, otomobil dünyanın dört bir yerinde farklı koşullarda test ediliyor. GT4 olarak adlandırılan otomobil, markanın GT modelini tasarım olarak anımsatıyor. Daha geniş ön ızgara, tasarımı farklı farlar dikkatlerden kaçmıyor. Ayrıca tavan bölümünün arkaya doğru hızla alçalması aracın sportif karakterini destekliyor.

Otomobilin kalbinde 4.0 litre V8 motor kullanılması bekleniyor. Teknik tablo henüz ortaya çıkmadı. Ancak otomobilin gücünün 612 HP veya 571 HP seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. Modelin tork değerinin ise, 750 Nm veya 850 Nm olması bekleniyor.