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Mercedes-AMG GT4 Cenevre Fuarı’nda sahne alacak

Yazan Kübra Yeşilkaya -
Mercedes AMG

CARMEDYA.COM – Mercedes-AMG GT4 Cenevre Fuarı’nda sahne alacak. Marka önümüzdeki ay Cenevre Otomobil Fuarı’nda eşsiz dört kapılı spor otomobilini müşterilerle buluşturmayı düşünüyor.

Mercedes-AMG GT4 Cenevre Fuarı’nda sahne alacak

Mercedes AMG

Otomobilin detayları henüz ortaya çıkmadı. Şirket bunları sır gibi gizliyor. Detaylar bir yana dursun, otomobil dünyanın dört bir yerinde farklı koşullarda test ediliyor. GT4 olarak adlandırılan otomobil, markanın GT modelini tasarım olarak anımsatıyor. Daha geniş ön ızgara, tasarımı farklı farlar dikkatlerden kaçmıyor. Ayrıca tavan bölümünün arkaya doğru hızla alçalması aracın sportif karakterini destekliyor.

Otomobilin kalbinde 4.0 litre V8 motor kullanılması bekleniyor. Teknik tablo henüz ortaya çıkmadı. Ancak otomobilin gücünün 612 HP veya 571 HP seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. Modelin tork değerinin ise, 750 Nm  veya 850 Nm olması bekleniyor.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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