CARMEDYA.COM – Mercedes-AMG C63 Coupe makyajlanıyor. Nurburgring’de teste tabii tutulan model kameralara yakalandı. Otomobilin ön bölümünde önemli değişimler var.

Mercedes-AMG C63 Coupe makyajlanıyor

Kamuflajlı ön ve arka bölüm dikkat uyandırıyor. Mercedes hafif estetik operasyon geçirmiş. Yeni tasarlnamış ön farlar ve arka stoplar modeli daha sportif görünüyor. En önemli değişikliklerin başında dijital göstergeler yer alıyor. Bu ekran oldukça teknolojik ve dokunmatik özelliğe sahip.

Şimdiye kadar, C63’ün zaten rekabetini artırmak için yeterli gücü olan herhangi bir motor güncellemesi olup olmayacağı üzerine bir bilgi yok. Bununla birlikte Mercedes-AMG’nin 4.0 litrelik çift turbo V8 ile gelmesi bekleniyor.