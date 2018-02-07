CARMEDYA.COM – 2019’dan itibaren gelecek nesil McLaren’in spor otomobilleri, hibrid güç aktarma organlarını ile gelecek. Ayrıca modelde otonom sürüş sistemi de olacak.

McLaren yeni teknolojilerle harmanlanacak

Birincisi 570S’nin yerini alacak olan çekirdek modeller, mevcut Monocell II mimarisinin evrimi olacak yeni bir yapıyı temel alacak. Otomobil hibrit güç aktarım organına sahip olacak. Bu işlem 2022 yılına kadar gerçekleşecek. Patron Mike Flewitt, Hibrit teknolojinin bir sonraki platformun bir parçası olacağını, mevcut bir şasiyi adapte etmek zorunda kalmada yaptıklarını belirtti.

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Bununla birlikte, Flewitt, önümüzdeki Senna raylı taşıtını ve BP23’ü de içeren Ultimate Serisinde bazı sınırlı sayıda modelleri de hibrid teknoloji ile tanıştıracak. Elektrikli motorun yanında otomobil çift turbolu 4.0 litrelik V8 motor ile gelecek.