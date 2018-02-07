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McLaren yeni teknolojilerle harmanlanacak

Yazan Kübra Yeşilkaya -
mclaren 570s

CARMEDYA.COM – 2019’dan itibaren gelecek nesil McLaren’in spor otomobilleri, hibrid güç aktarma organlarını ile gelecek. Ayrıca modelde otonom sürüş sistemi de olacak.

McLaren yeni teknolojilerle harmanlanacak

Birincisi 570S’nin yerini alacak olan çekirdek modeller, mevcut Monocell II mimarisinin evrimi olacak yeni bir yapıyı temel alacak. Otomobil hibrit güç aktarım organına sahip olacak. Bu işlem 2022 yılına kadar gerçekleşecek. Patron Mike Flewitt, Hibrit teknolojinin bir sonraki platformun bir parçası olacağını, mevcut bir şasiyi adapte etmek zorunda kalmada yaptıklarını belirtti.

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Bununla birlikte, Flewitt, önümüzdeki Senna raylı taşıtını ve BP23’ü de içeren Ultimate Serisinde bazı sınırlı sayıda modelleri de hibrid teknoloji ile tanıştıracak. Elektrikli motorun yanında otomobil çift turbolu 4.0 litrelik V8 motor ile gelecek.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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