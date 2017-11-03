McLaren’den her yaşa uygun P1

CARMEDYA.COM – McLaren Automotive, McLaren P1 modelinin tanıtımının beşinci yıldönümünü sürprizlerle kutluyor. Modelin alternatif enerjilerle hareket eden türevlerini üretme fikriyle yola çıkan mühendisler bu kez herkesi şaşırtan bir iş yaparak, üç yaşındaki çocuklardan yetişkinlere kadar herkese hitap eden bir P1 geliştirdiler.

Aslında McLaren P1 modelinin oyuncak serisi olarak tanımlayacağımız bu değişik versiyonlar arasında elektrik enerjisiyle hareket eden bir akülü araç ve çocuklar için geliştirilen ve motor gücü tamamen insan olan bisiklet ve tabi ki her modelin olmazsa olmazı maket araçlara kadar farklı boyutlardaki P1’ler minikleri sevindirecek cinsten.

Markanın yeni oyuncakları Aralık ayında öncelikle İngiltere’de satışa sunulacak ve 35.99 sterlinden başlayan fiyat etiketlerine sahip olacak.

McLaren P1 bu yeni sürprizini bir de eğlenceli video ile süslemiş. Biz izlerken keyif aldık ya siz;