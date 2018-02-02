CARMEDYA.COM – Etkileyici olsa da kendi başına, McLaren 570S, ağabeyi gölgesinde yaşamak zorunda kaldı. Ancak artık 720S, Super Series’deki 650S’in yerini almaya hazır.

McLaren 570S modeline yeni ekipmanlar geldi

Sports Series’in büyümek için biraz daha fazla alanı var ve Prior Design yardımcı olmak istiyor. Zaten daha nazik bir aerodinamik kiti ortaya koyan tüner şirketi, “bebek Mac” lakaplı modeli yarattı. Giriş seviyesinde sunulacak olan kit ile model iddialı görünecek. Kitin, tümü karbon elyaftan yapılmış. Yeni bir ön tampon, çamurluk çıkıntıları, yan etekler, yan kanatlar, arka difüzör ve arka kanat içeriyor. Demo aracı, gördüğünüz gibi, oldukça ilginç bir geometrik tasarıma sahip. Prior Design’in 18 ila 23 inç arasında değişen boyutlarda sunduğu jantlar ile modeli kişiselleştirmek oldukça kolay.

Otomobilin kalbinde 3.8 litrelik çift turbo V8 motor ile geliyor. Bu motor 562 beygir güç üretiyor. Bu motorun McLaren’in yaptığı her şeyin temelini oluşturduğunu düşünürsek , abartmış olmayız. Prior Design, ayrıca bu modifikasyonu ileri götürerek aracın süspansiyon kitinde de değişimler yaptı. Ek olarak egzoz sistemi de bu anlamda değişim yaşadı.