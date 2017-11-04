Mazda’dan iki yeni konsept

Mazda, 2017 Tokyo Otomobil Fuarı’nda iki yeni konseptini görücüye çıkardı.

Japon üreticinin yeni nesil modellerinin müjdesini veren kompakt hatchback modeli Mazda KAI CONCEPT dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Yeni nesil SKYACTIV-X benzinli motor, SKYACTIV-Araç Mimarisi ve KODO tasarım dilinin dışavurumu olan KAI CONCEPT gelecek Mazda nesillerini belirleyecek olan teknoloji, mühendislik ve stili yansıtıyor.

Fuar öncesi gerçekleştirilen Mazda Design Night 2017 etkinliğinde ilk kez görücüye çıkan Mazda VISION COUPE ise ikinci kez sergilendi. Modelin adı, Mazda’nın ilk binek aracı olan Mazda R360 ve aynı zamanda Mazda R130 olarak da bilinen Mazda Luce Rotary gibi coupé modellerinde temsil edilen markanın tasarım geleneğine bir gönderme niteliğinde.

Bu iki modelin dışında Mazda, tüm dikkatleri üç koltuk sıralı bir SUV olan ve Japonya’da bu yıl satışa girecek olan yeni Mazda CX-8 ile 2018 Mazda MX-5 ve 2018 Mazda MX-5 RF modellerine çekmekte. 2018 Mazda MX-5 RF daha kaliteli sürüş, daha sakin kabin ve daha geniş gövde rengi yelpazesi gibi geliştirmeler de sunuyor.