CARMEDYA.COM – Mazda 6 makyajla 2.5 litre motora kavuşuyor. Mazda, 29 Kasım’da LA Auto Show’da yeniden tasarlanmış 2018 Mazda 6’yı tanıtacak.

Mazda 6 makyajla 2.5 litre motora kavuşuyor

Mazda’nın amiral gemisi olan model güncelleniyor. Bu operasyon 2012’de modelin başlangıcından bu yana üçüncü kez yapıldı. Temel değişiklikler yeni teknolojilerin benimsenmesini ve Powertrain serisinde yeni bir seçeneğin eklenmesini içeriyor. Skyactiv-G 2.5 litrelik benzinli motora kavuşan model yakıt verimliği konusunda ön plana çıkacak. Mazda, CX-9’da piyasaya sürülen turboşarjlı Skyactiv-G 2.5T benzinli birim, performans konusunda da tatmin edici olacak. Model bu motor ile 250 HP güce erişecek.

Aracı tamamen durduran ve bu andan itibaren yeniden kaldırabilen geliştirilmiş 360 derecelik izleme monitörü içeren Cruise Control sistemi de modelde yerini alıyor. İki teaser görüntüden yola çıkılarak 2018 Mazda 6 , en yeni değişimleri içerideki gösterge tablosunda sunuyor. Model ile ilgili detaylı bilgiler ilerleyen zamanlarda ortaya çıkacak.