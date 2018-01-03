CARMEDYA.COM – Maserati bir geri çağırma haberi daha yayınladı. Bu kez yangın riski sebebiyle araçlar geri çağırılıyor. Tüm Maserati sahipleri bu geri çağırmadan etkilenecek.

Maserati yangın riski sebebiyle araçlarını geri çağırıyor

Sorun, motor bölmesine veya aracın altına benzin sızması. Bu sebepten dolayı potansiyel bir yangın riski doğuyor. Bu hatta meydana gelebilecek bir kıvılcım, yangını başlatabilir. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi tarafından ilan edilen kampanya, geçtiğimiz yılın 24 Temmuz ve 14 Aralık tarihleri arasında üretilen tüm Maserati araçlarını ilgilendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 2018 Quattroporte ve Ghibli ve Kanada’da tahmin edilen 1.406 örneğin bu durumda etkilendiği biliniyor.

Üretici, 15 Aralıkta etkilenen araçlar için bir durdurma emri çıkardı. Şimdi bir geri çağırma ile sorunlar düzeltiliyor. Düzeltme, 9 Şubat 2018’de devreye girecek ve yeni bir yakıt dağıtım hattı otomobillere çekilecek. Fakat o zamana kadar, araç sahiplerinin araçlarını kullanmaması iyi ihtimaller arasında. Bu, 2017’de bildirilen beşinci Maserati geri çağırma haberiydi. Ocak ayında, üretici bu noktaya kadar Amerika’da sattığı tüm Levante S modellerini geri çağırdığını açıkladı . Şubat ayında Quattroporte, Ghibli ve Levante ve diğer modeller için sadece iki tane daha hatırlatma yayınladı . Mart ayında, Levane’yi tekrar servislere geri çağırdı. Bunlar sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde olan geri çağırmalar.