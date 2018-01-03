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Maserati yangın riski sebebiyle araçlarını geri çağırıyor

Yazan Kübra Yeşilkaya -
Maserati

CARMEDYA.COM – Maserati bir geri çağırma haberi daha yayınladı. Bu kez yangın riski sebebiyle araçlar geri çağırılıyor. Tüm Maserati sahipleri bu geri çağırmadan etkilenecek.

Maserati yangın riski sebebiyle araçlarını geri çağırıyor

Maserati

Sorun, motor bölmesine veya aracın altına benzin sızması. Bu sebepten dolayı potansiyel bir yangın riski doğuyor. Bu hatta meydana gelebilecek bir kıvılcım, yangını başlatabilir. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi tarafından ilan edilen kampanya, geçtiğimiz yılın 24 Temmuz ve 14 Aralık tarihleri arasında üretilen tüm Maserati araçlarını ilgilendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 2018 Quattroporte ve Ghibli ve Kanada’da tahmin edilen 1.406 örneğin bu durumda etkilendiği biliniyor.

Üretici, 15 Aralıkta etkilenen araçlar için bir durdurma emri çıkardı. Şimdi bir geri çağırma ile sorunlar düzeltiliyor. Düzeltme, 9 Şubat 2018’de devreye girecek ve yeni bir yakıt dağıtım hattı otomobillere çekilecek. Fakat o zamana kadar, araç sahiplerinin araçlarını kullanmaması iyi ihtimaller arasında. Bu, 2017’de bildirilen beşinci Maserati geri çağırma haberiydi. Ocak ayında, üretici bu noktaya kadar Amerika’da sattığı tüm Levante S modellerini geri çağırdığını açıkladı . Şubat ayında Quattroporte, Ghibli ve Levante ve diğer modeller için  sadece iki tane daha hatırlatma yayınladı . Mart ayında, Levane’yi tekrar servislere geri çağırdı. Bunlar sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde olan geri çağırmalar.

Kübra Yeşilkaya

2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında Üniversitede, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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