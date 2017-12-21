CARMEDYA.COM – Maserati tatil sezonundaki üretim durdurmaları planını stok eritmek için uzattı. Marka bu sayede üretim planını düzene sokmayı planlıyor.

Maserati Ocak ayı ortasına kadar üretimi durdurdu

Grugliasco ve Mirafiori fabrikalarının Ocak ayı ortasına kadar Maserati üretimini durduracağını bildirdi. Ghibli ve Quattroporte modellerini inşa eden Grugliasco fabrikası, Noel ve tatil döneminde ki üç haftalık üretim durdurmayı dört haftaya çıkardığını bildirdi. Benzer şekilde Mirafiori fabrikasında Levante SUV üretimi 20 Aralık – 15 Ocak arasında durdurulacak. Geçtiğimiz yıl hat, yasal tatillerin ve hafta sonlarının ötesinde yalnızca bir gün daha uzun duraklatılmıştı.

Granturismo ve Grancabrio’ya ev sahipliği yapan Modena fabrikası, 15 Aralık’ta üretimi durdurduktan sonra 8 Ocak’ta yeniden üretime devam edecek. Maserati, FIOM sendikası başkanı Federico Bellono, daha uzun üretim durmalarının Çin’deki satışların düşmesi ya da genel satışlarda kaynaklı olmadığını belirtti.