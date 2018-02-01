CARMEDYA.COM – Son 911 GT3 RS ile Porsche, yola daha yakın bir yarış arabasına yaklaşmış olabilir. Satışa açılan bu örneğe baktığımızda, hak ettiği şeyin uygun bir yarış pisti olduğuna inanıyoruz.

Martini Çizgileri ile Porsche 911 GT3 RS’i süslüyor

İspanya’da satılık, bu GT3 RS, gördüğünüz gibi Martini Racing çizgilerini üzerinde barındırıyor. Lancia miting otomobillerinden Williams F1 yarışçılarına ve hatta sürat teknelerine kadar her şey tarafından giyilen bir süsleme. Fakat en azından gözlemlerimize göre, Porsche için tartışmasız en uygun olanı.

Elbette, bu 991 RS, 4.0 litrelik yassı altı silindirli makine ile donayılmış. 500 beygir güce sahip olan otomobil, 0-100 hızlanmasını 3.4 saniyede tamamlıyor. Otomobil 7 dakika 20 saniye içinde Norschleife’yi dönebilecek güçte olduğu biliniyor. Fabrika grafik paketi, bu örneğe göre beyaz gövde üzerine çalışmış. İç kısmı tamamen beyaz, bazı sarı renkler ve karbon elyaf detaylarıyla kombine edilmiş. Otomobilin fiyatı 195.900 euro seviyesinde.