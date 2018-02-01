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Martini Çizgileri ile Porsche 911 GT3 RS’i süslüyor

Yazan Kübra Yeşilkaya -
porsche 911 gt3 rs

CARMEDYA.COM – Son 911 GT3 RS ile Porsche, yola daha yakın bir yarış arabasına yaklaşmış olabilir. Satışa açılan bu örneğe baktığımızda, hak ettiği şeyin uygun bir yarış pisti olduğuna inanıyoruz.

Martini Çizgileri ile Porsche 911 GT3 RS’i süslüyor

porsche 911 gt3 rs

İspanya’da satılık, bu GT3 RS, gördüğünüz gibi Martini Racing çizgilerini üzerinde barındırıyor. Lancia miting otomobillerinden Williams F1 yarışçılarına ve hatta sürat teknelerine kadar her şey tarafından giyilen bir süsleme. Fakat en azından gözlemlerimize göre, Porsche için tartışmasız en uygun olanı.

Elbette, bu 991 RS, 4.0 litrelik yassı altı silindirli makine ile donayılmış. 500 beygir güce sahip olan otomobil, 0-100 hızlanmasını 3.4 saniyede tamamlıyor. Otomobil 7 dakika 20 saniye içinde Norschleife’yi dönebilecek güçte olduğu biliniyor. Fabrika grafik paketi, bu örneğe göre beyaz gövde üzerine çalışmış. İç kısmı tamamen beyaz, bazı sarı renkler ve karbon elyaf detaylarıyla kombine edilmiş. Otomobilin fiyatı 195.900 euro seviyesinde.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında Üniversitede, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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