CARMEDYA.COM – Malatya’da hızlı servis hizmetine kavuşuyor. Brisa, servis zinciri Otopratik’in yeni bir mağazasını Malatya’da açtı.

Otopratik mağaza zincirleri binek ve hafif ticari araçlara lastik bakımı hizmeti sunuyor.

Malatya’da hızlı servis hizmetine kavuşuyor

Bridgestone ve Lassa markalarıyla Türkiye lastik sektöründe markalardan olan Brisa, araç sahiplerinin lastik ve oto bakımı gibi çeşitli ihtiyaçlarını gideriyor. Otopratik zincirinin yeni bir mağazasını Malatya’da, Ilyap Ilıcaklar iş birliğiyle hizmete sundu.

Marka, binek ve hafif ticari araçların kullanım ömürleri boyunca bakım hizmetlerini bir arada sunuyor. Brisa’nın kurumsal gücü ile beslenen ve tek bir çatı altında sürdürülebilir büyümeye odaklanan Otopratik mağazaları hem araç kullanıcılarına hem de iş ortaklarına değer sunuyor.

Hep destek tam destek

Brisa, kurumsallaşma, sistemsel altyapı, müşteri ilişkileri yönetimi, çalışan eğitimleri, teknik donanım ve kurumsal danışmanlık gibi imkanı sağlıyor. Bu sayede otomobil sektörü, araç bakımı ve servisi alanındaki yatırımcılar işlerini geliştirme, farklı müşteri gruplarına ulaşma, küresel standartlarda hizmet sunma gibi avantajlar elde ediyor. HaynesPro, Partvendo ve Castrol gibi lider kurumlarla yapılan iş birlikleri ile Otopratik mağaza zinciri, sadece sektör için değil, Türkiye ekonomisi için de değer yaratıyor.