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Makyajlı MINI cabrio Detroit’de sahne alıyor

Yazan Can Akın -

CARMEDYA.COM – MINI,gelecek hafta kapılarını açacak Detroit otomobil fuarında, makyajlanan cabrio modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Fuar öncesinde basında yer alan haberlere göre MINI üç ve beş kapılı cabrio versiyonları ile Detroit’te sahne alacak.Makyajlı modeller, küçük detaylar ve önemli teknolojik yeniliklerle geliyor.

Can Akın
http://www.carmedya.com

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