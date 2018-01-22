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Makyajlı Hyundai Tucson kameralara yakalandı

Yazan Kübra Yeşilkaya -
Hyundai Tuscon

CARMEDYA.COM – Hyundai Tucson, markanın başarılı modellerinden biri. Marka bu modelin başarısını devam ettirmesi için makyaj operasyonuna tabi tutuyor.

Makyajlı Hyundai Tucson kameralara yakalandı

Hyundai Tuscon

Son zamanlarda soğuk hava testleri sırasında kameralara yakalanan model ağır kamuflaj altında. Otomobilde makyaj dahilinde ufak değişimler göze çarpıyor. Bu değişimler özellikle otomobilin ön bölümünde gerçekleşiyor. Tamponlar yine aynı şekilde revize edilmiş. İçeride ise muhtemelen güncellenmiş döşeme ve gözden geçirilmiş bir bilgi-eğlence sistemi yer alacak.

İç mekanın daha ferah bir yapıya kavuşacağı düşünülüyor. Tucson’da yeni motorlar sunulup sunulmayacağına dair hiçbir bilgi yok. Ancak şu anki model, 164 hp güç ve 204 Nm tork üreten 2.0 litrelik dört silindir motor ile gelecek. Daha güçlü bir şey arayan alıcılara 175 hp güç ve 264 Nm tork  değeri sunan 1.6 litrelik dört silindirli bir turbo şarjlı bir seçenekte sunulacak.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında Üniversitede, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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