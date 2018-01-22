CARMEDYA.COM – Hyundai Tucson, markanın başarılı modellerinden biri. Marka bu modelin başarısını devam ettirmesi için makyaj operasyonuna tabi tutuyor.

Makyajlı Hyundai Tucson kameralara yakalandı

Son zamanlarda soğuk hava testleri sırasında kameralara yakalanan model ağır kamuflaj altında. Otomobilde makyaj dahilinde ufak değişimler göze çarpıyor. Bu değişimler özellikle otomobilin ön bölümünde gerçekleşiyor. Tamponlar yine aynı şekilde revize edilmiş. İçeride ise muhtemelen güncellenmiş döşeme ve gözden geçirilmiş bir bilgi-eğlence sistemi yer alacak.

İç mekanın daha ferah bir yapıya kavuşacağı düşünülüyor. Tucson’da yeni motorlar sunulup sunulmayacağına dair hiçbir bilgi yok. Ancak şu anki model, 164 hp güç ve 204 Nm tork üreten 2.0 litrelik dört silindir motor ile gelecek. Daha güçlü bir şey arayan alıcılara 175 hp güç ve 264 Nm tork değeri sunan 1.6 litrelik dört silindirli bir turbo şarjlı bir seçenekte sunulacak.