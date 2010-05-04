Makyajlı Fiat 500L Türkiye Yollarında

CARMEDYA.COM – Fiat’ın dünya genelinde ilk olarak 2012 yılında tanıttığı 500L, güncellenen tasarımıyla satışa sunuldu. Türkiye lansmanı kapsamında İzmir ile Alaçatı arasında kullanma imkanı bulduğum Fiat 500L küresel çapta 400 bin adedi aşan satış başarısıyla öne çıkıyor.

Makyajlanan 500L ilk bakışta önceki modele göre daha kaslı ve güçlü bir yüze sahip olmasıyla dikkat çekiyor. İki yıl önce makyajlanan Fiat 500 gibi, 500L de dışarıdan bakıldığında çok fazla anlaşılmasa da aslında yüzde 40 oranında yeni parçayla önemli bir geliştirme sürecinden geçti.

500L manuel vites ile eşleşmiş 1.4 litre benzinli, 1.3 ve 1.6 litre Multijet II dizel motorlarının yanı sıra 1.3 Multijet dizel motorda sunduğu otomatik şanzıman seçeneği ile satışa sunuluyor. Şehirli ruhunu yansıtan PopStar ve SUV karakterini taşıyan CrossPlus versiyonları ile dikkat çeken Fiat 500L ayrıca 7 koltuk kapasitesine sahip daha uzun karoserli Wagon versiyonu ile de geniş ailelere hitap ediyor. 500L, 79 bin 900 TL ile 105 bin 900 TL arasında değişen fiyatlarla yollara çıkıyor.

Lansman kapsamında değerlendirmelerde bulunan Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, “Müşteri beklentileri değişiyor ve SUV tercih edenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Yenilenen 500L hem çok yönlü bir aile otomobili hem de SUV özelliklerini bir arada bulundurmasıyla rakiplerinden ayrışıyor. Ülkemizde bugüne kadar yaklaşık 10 bin satış adedine ulaşan Fiat 500L, dünya genelinde de 400 bin adedi geçen bir satış başarısı yakaladı. Avrupa ve Türkiye’de segmentinin lideri 500L, yenilenen yüzüyle Fiat markasına güç katacaktır” dedi.

Bu yıl aynı zamanda Fiat 500 Ailesi’nin ikonik modeli Fiat 500’ün 60. yılını kutladığına dikkat çeken ve bu yıldönümü anısına geliştirilen özel seri “Fiat 500 Anniversario’yu” satışa sunduklarını vurgulayan Altan Aytaç, “2007 yılında yenilenerek aramıza katılan Fiat 500, 10 yılda dünya genelinde 2 milyon adedi aşan satış rakamıyla büyük bir başarı sağladı. Ülkemizde lüks mini segmentte en çok tercih edilen model olan Fiat 500, yenilenen 500L ve her geçen gün pazardaki varlığını güçlendiren 500X modellerimizden oluşan Fiat 500 Ailesi’yle daha çok otomobilsevere seslenebilmeyi hedefliyoruz. 500 Ailesi içinde en çok satan model unvanına sahip 500L’nin yollara çıkmasıyla birlikte, model ailesi toplamında yılda 3 bin 500 adetlik bir satış rakamına ulaşacağımızı öngörüyoruz” açıklamasında bulundu.

Özgün tasarım ve renkli karakter

Fiat 500L’nin ürün özelliklerini aktaran Fiat Otomobil Pazarlama Müdürü Berk Arı ise Fiat tasarım ekibinin model üzerinde çalışırken ailedeki tüm modellerin benzerliğini kuvvetlendirmeyi hedeflediğine dikkat çekti. Berk Arı, Yeni 500L’nin daha ilk görüşte 500 Ailesi’nin bir mensubu olduğu hissi verdiğini, özellikle dış tasarımda, 1950’lerin başlangıcından bu yana ikonikleşen modelin geçmişini anımsatan ayırıcı unsurlar yer aldığını belirtti.

500L’nin şehirli ruhu PopStar versiyonda geçmişe yapılan en belirgin göndermeler, ön yüzdeki beşgen burun formu, bu bölümde yer alan logo taşıyıcı ve ızgara tasarımındaki krom detaylarda kendini gösteriyor. 500 Ailesi’nin logosundan esinlenerek tasarlanan LED gündüz sürüş farları ise otomobilin yoldaki imzası niteliğinde. Ön yüzdeki yeniliklere ilaveten arka bölümde tamponun gövde rengi tasarımı ve ona eşlik eden krom süs parçaları albeniyi arttırıyor. Arka sis ve geri vites lambaları ise tamponun alt tarafında konumlandırılmış; bu değişiklikler sayesinde otomobil daha heybetli görünürken aydınlatma grubunun işlevselliği ve etkinliği de artırılıyor.

Yeni 500L’nin SUV karakterini barındıran CrossPlus gövde tipi ise sportif ve maskülen bir görünüm sergiliyor. Bu algıyı desteklemek amacıyla yeni ön ve arka tamponlar, her iki tampon üzerinde yer alan off-road siperlikler, kalın kontürlere sahip radyatör ızgarası ve yeni iki renkli, elmas kesimli 17 inç alaşımlı jantlar tasarım unsurları arasına ekleniyor.

500 Ailesi’nin renkli ve eğlenceli ruhunu yansıtan yeni 500L ülkemizde, 10 farklı opak ve metalik renge ek olarak iki farklı tavan rengi seçeneği ile sunuluyor. 500’severler parlak siyah ve beyaz tavan renk seçenekleri ile pek çok farklı renk kombinasyonu oluşturabilecekler. Bu renkler arasında yeni Okyanus Mavisi, Bakır Turuncusu, Karamel Kahve, Bulut Beyazı, Fırtına Sarısı, Sonsuz Siyah, Duman Grisi, Mistik Grisi, Toskana Yeşili ve Tutku Kırmızısı gibi renkler yer alıyor.

Boyutlar

Yeni Fiat 500L, 4.24 m uzunluğa, 2.61 m aks mesafesine, 1.78 m genişliğe ve 1.66 cm yüksekliğe sahip; otomobilin başarısının sırrı da bu ideal boyutları verimli kullanabilmesinde yatıyor. Yeni 500L günlük hayattaki koşturmacanın gerçek ihtiyaçlarını karşılamak için sunduğu geniş iç mekân ve bagaj hacminin yanı sıra şehir trafiğinde yüksek manevra kabiliyeti, kolay sürüş ve park kolaylığı sunuyor. Fiat 500L, 5 kişilik oturma pozisyonunda sunduğu 455 litrelik bagaj hacmi ve koltuklarının ihtiyaca göre ayarlanmasıyla sunduğu yükleme esnekliği ile öne çıkıyor ve ailelere için benzersiz bir kullanışlılık sağlıyor.

Bu kompakt boyutlarda 3. koltuk sırasıyla yedi koltuk konfigürasyonu sunan Wagon versiyonu ise, ferahlık ve çok yönlülüğü 500 karakteriyle birleştiren ideal bir çözüm olarak dikkat çekiyor. 4.38 m. uzunluğundaki 500L Wagon içerisine ön koltuğu da yatırarak 2,6 metrelik uzunluğa sahip eşyaları dahi sığdırmak mümkün. Yeni Fiat 500L Wagon, piyasadaki en kompakt yedi kişilik otomobil olarak öne çıkıyor.

İç mekân

Birbirinden farklı özel dokunuşlarla zenginleştirilen iç hacim genel olarak rahat, kullanışlı, çok yönlü ve titizlikle şekillendirilmiş ayırt edici detaylara sahip. İç mekânın, ön konsol tasarımından başlayarak tamamen yenilendiği görülüyor. 500 stili özellikle ön konsolda belirgin bir şekilde vurgulanarak otomobilin genel görünümü ile uyum sağlarken, çok fonksiyonlu direksiyon simidinin arkasında bulunan 3.5 inç TFT renkli, grafik ekranın her iki tarafına, iki adet krom çerçeveli analog göstergeler (devir ve hız göstergeleri) eşlik ediyor. Yeni sportif direksiyon simidi ve gösterge tablosunun mükemmel uyumu, beyaz arka plan aydınlatmasıyla daha da zenginleşiyor.

Yenilenen görünüm bilgi-eğlence sistemi yerleşiminde de dikkati çekiyor. 7’’ boyutundaki yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran şık görünümü ve hem sürücü hem de yolcu tarafından kolayca erişilebilen ergonomisiyle beğeni topluyor.

Yeni 500L’nin iç mekânındaki yeniliklerin en önemlilerinden biri de konumu yükseltilen orta konsol. Yeniden tasarlanan orta kol dayanağı ile daha rahat ve konforlu bir ortam da sağlanıyor. Vites kolunun yeniden tasarlanarak, sürüş konforunu artırmak için daha yukarıya yerleştirildiği ve 500 logosuyla süslendiği de dikkat çekiyor.

Otomobilin etrafını 360° çevreleyen cam yüzeyler ve de oldukça geniş boyutlara sahip, 1.5 metrekarelik cam tavan, yolcu bölmesinin daha fazla aydınlık olmasına imkân veriyor. Sabit veya elektrikle açılabilen seçeneklerle sunulan opsiyonel cam tavan tüm yolculara bol ışık sunarken, geniş cam yüzeyi sayesinde özgürlük hissini de güçlendiriyor.

3 farklı donanım 3 farklı ruh

Her versiyonun iç mekânı kendine özgü bir kimlik yansıtıyor. PopStar versiyonu, gövde rengiyle uyumlu kokpit tasarımı, siyah kumaş koltukları ve kabartma 500 logosuyla modelin genç ve modern yüzünü yansıtıyor. Kapı içi kaplamalar yumuşak siyah bir kumaşla kaplanmış kol dayanağı ile güçlendirilirken, gösterge tablosu, kokpit ile otomobilin gövdesine uyacak şekilde beyaz renklendirilmesiyle dikkat çekiyor.

Yeni Fiat 500L’nin PopStar versiyonu, temel konfor ve güvenlik beklentilerini yokuş kalkış desteği, devrilme önleme sistemi (ERM), elektronik denge kontrolü (ESP), 6 hava yastığı, klima kontrolü, hız sabitleme, çok fonksiyonlu deri direksiyon, elektrikli ayarlanabilir ve ısıtmalı yan aynalar, 3.5-inç renkli TFT ekran, Bluetooth ve ses kontrollü Uconnect ™ radyo, 60/40 oranında katlanabilen arka koltuk ve LED gündüz farları da dahil olmak üzere birçok özelliği standart sunarak karşılıyor.

CrossPlus versiyonu ise 7 inçlik yüksek çözünürlüklü ekrana sahip U-Connect bilgi-eğlence sistemi, Apple Car Play desteği, deri/kumaş kombine koltukları ve kabartmalı 500 logosu ve titanyum vinil konsol kaplaması ile modelin sportif yönünü ve maceracı ruhunu ifade ediyor. İç hacimde yolcu bölmesinin cömert uzunluğu sayesinde üst düzey konfor sunuluyor. Yeni 500L CrossPlus’ta yer alan sürüş modu seçici ile Normal, Traction+ ve ‘İniş Kontrolü’ isimli üç farklı sürüş moduyla, şehir sokaklarından engebeli arazilere kadar, ihtiyacına göre sürücüsüne yardımcı oluyor. 500L’nin yeni CrossPlus versiyonu, 500L kimliğine de ayrıca yeni bir boyut ekliyor. Yerden 25 mm yüksek olan bu otomobil, sürüş modu fonksiyonuna ek olarak, yeni tampon ve yan korumaları gibi tasarım ayrıntıları ve 4 mevsim lastikleri ile ‘SUV’ karakterini daha fazla ortaya çıkarıyor.

Wagon versiyonu, standart olarak sunulan 7 inçlik yüksek çözünürlüklü ekrana sahip U-Connect bilgi-eğlence sistemi, Apple Car Play desteği gibi güncel teknolojilere sahipken iç mekanında da özel titanyum vinil kaplamalı kokpitin yanında, elmas biçimindeki çift dikişlerle kaplanmış, kumaş koltukları ile modernlik ve zarafeti yansıtıyor.

Güvenlik ve konfor

Tüm ürün yelpazesinde sürüş deneyimini ve güvenliği artırmak için geliştirilmiş özellikler sunuluyor. Güvenlik performansını arttıran opsiyonel ‘Şehir İçi Çarpışma Uyarı’ ve ‘Otomatik Fren Sistemi’ özellikle dikkat çekiyor. Bu sürüş yardımcı sistemi, öndeki araçların konumunu izlemek için ön camın üstüne yerleştirilen bir lazer sensörüyle çalışıyor. 5-30 km/s arasında bir hızla yolculuk yapılırken olası bir çarpışma tehlikesi söz konusu olduğunda, sistem önce sürücüyü uyarıyor, ardından ihtiyaç duyduğu anda yeni 500L’yi otomatik olarak frenliyor.

Park etmeyi kolaylaştırmak için sunulan opsiyonel geri görüş kamerası sistemi, yüksek çözünürlüklü görüntüsü ve dinamik şerit takip çizgileriyle park ve dar alan manevralarında sürücüye destek oluyor.