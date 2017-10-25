CARMEDYA.COM -Makyaj Nissan Qashqai ‘ye yaramış mı? Başarılı satış rakamlarıyla dikkat çeken Nissan Qashqai, bu popülerliğini devam ettirmek için makyaj operasyonu geçirdi.

Makyaj Nissan Qashqai ‘ye yaramış mı?

Tasarım anlamında daha sportif bir yapıya kavuşan model, ağabeyi X-Trail’in tasarımına benzer yönüyle dikkat çekti. Dalaman’da bol viraj ve hafif arazi koşullarında sürüşünü gerçekleştirdiğimiz model bakalım ne kadar başarılıydı?

Makyaj Nissan Qashqai Tasarım

Makyaj Nıssan Qashqaı’ye yaramış mı? Segmentinin başarılı isimlerinden Nissan Qashqai, müşteri geri bildirimleri ve tüketici araştırmaları doğrultusunda yapılan ar-ge çalışmalarının bir sonucu olarak tazelendi. Makyaj

kapsamında modelde yeni farlar dikkatlerden kaçmıyor. Bi-Led far sistemi sayesinde Qashqai

artık gece yolculuklarda daha fazla aydınlatma imkanını size sunacak. Bunun yanında tampon

tasarımı baştan aşağı yenilenmiş. Daha agresif görünen modelde marka logosu premium

otomobillerden alışık olduğumuz gibi şeffaf bir kaplama ile kaplanmış. Araç, önde daha büyük “V”

formlu ızgarası ve krom kaplamalar ile daha şık görünüyor.

Makyaj esintilerini arka tamponda da kendisini göstermiş. Bumerang formlu, 3D aerodinamik

efekti verilmiş arka stoplar dikkat çekiyor. Bu değişimler ile modelin sürtünme katsayısı da

değişime uğramış. Bu sayede yakıt tüketiminde araç olumlu yönde gelişim göstermiş.