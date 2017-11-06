Hindistan’ın Mahindra markası 20 Kasım’da Michigan Auburn Hills’de bir basın toplantısı düzenleyecek.

Mahindra Detroit’te yakın bir fabrika inşa ediyor

Marka bu toplantı ile birlikte Detroit yakınlarındaki 400.000 metrekare yeni bir montaj fabrikası inşa ettiğini söyleyecek. Yeni montaj tesisi 25 yıldan uzun bir süredir bölgedeki ilk yeni fabrika olacak. Mahindra, off-road yardımcı araçları burada inşa etmeyi planlıyor . Hintli otomobil üreticisi bir on yıl içinde ABD pazarına girmek için çalışacak. Ama önceki çabaları başarısızlıkla sonuçlandı. Marka şimdi büyük atılımlar içinde bakalım ne kadar başarılı olacak.