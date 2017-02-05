Macan ve X6’ya rakip geliyor

CARMEDYA.COM – Porsche Macan ve BMW X6‘ya Land Rover‘dan karşı atak geliyor.

Pazarda etkisini daha da arttırmak isteyen Land Rover, bu iki rakibine rakip olabilecek sportif bir Range Rover SUV üretmek için çalışmalara başladı.

Diğer yandan Autocar India’nın haberine göre ise de Land Rover yeni modelinin ilk gösterimini önümüzdeki ay kapılarını açacak Cenevre Otomobil Fuarı‘nda gerçekleştirecek.

Yeni SUV, Range Rover Evoque ile Range Rover Sport modelleri arasındaki boşluğu dolduracak ve adı geçmişte yine Land Rover tarafından kullanılmış bir isim olan Velar olacak.

Velar, Jaguar Land Rover‘ın, Jaguar XE ve F-Pace SUV modellerinin de üretildiği D7A alüminyum platformunu paylaşacak. Ayrıca bu yeni SUV modelinin sürekli dört tekerden çekiş dışında arkadan itişli bir versiyonunun da olacağı sızan haberler arasında.

Land Rover‘ın Evoque ve Discovery Sport modelleri, Ford‘un çelik platformunu kullandığı için alüminyum platform da yine marka açısından bir yenilik olacak.