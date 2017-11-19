CARMEDYA.COM – Volvo ve Lync & Co 2018 ‘e yeni modellerle giriyor. Volvo ve Lync & Co, 2018 yılının ikinci yarısında ilk kompakt plug-in hibrid modellerini piyasaya çıkaracak. Modeller tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

Volvo ve Lync & Co 2018 ‘e yeni modellerle giriyor

Kompakt plug-in hibrid güç aktarma organı, üç silindirli, 1,5 litrelik bir benzinli motor ile sağlanacak. Bunun yanında bir elektrikli motor ve gerekli pil takımı sisteme entegre edilecek. Yedi ileri çift kavrama viteste modelde sunulacak olan detaylardan.

Pazara ilk olarak Volvo XC40 ve Lync & Co 01 girecek. İlk olarak modellerin ikisi de 31 km menzile sahip olacak. Daha sonrasında bu menziller geliştirilerek 50 km bandına çıkarılacak. Daha sonra modellerin tam elektrikli versiyonları da piyasaya sunulacak. Bu modeller 400 km ve 500 km menzil seçenekleriyle müşterilerin beğenisine sunulacak. Tamamen elektrikli modeller 2020 yılında gelecek. Hibrit versiyonlar ilk olarak Çin piyasasına çıkacak. Daha sonrasında 2019 yılı içinde Almanya’da satışa çıkacak.