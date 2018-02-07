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Lumma Desing Range Rover Velar’ı baştan yarattı

Yazan Kübra Yeşilkaya -
lumma range velar

CARMEDYA.COM – Geçen ay Velar için geniş gövdeli CLR GT kiti ortaya çıkmıştı. Hemen akabinde Lumma Design, premium SUV için daha farklı bir versiyon daha ortaya koydu.

Lumma Design Range Rover Velar’ı baştan yarattı

lumma range velar

Aracın her iki tarafında otomobili yaklaşık 30 mm genişleten özel tekerlek kemerleri kullanılmış. Parçalar montaj anlamında otomobile oldukça kolay montaj yapılıyor. Bunun yanında markanın yine  22 “ve 23” jantları oldukça dikkat çekiyor. Modifikasyon şirketi otomobile ekstra olarak yeni bir ön splitter, yan ayna kapakları ve daha sportif difizör tasarlamış. Daha sportif bir ön ızgara almak isterseniz, marka size 419 Euro karşılığında daha farklı bir seçenek sunuyor.

 

Bu arada, üç parçalı spoyler için marka 534 Euro, kaput detayı için 558 Euro, tekerlek kemerleri içinse 1.799 Euro istiyor. 22 inç boyutunda jantlar için 986 Euro, 23 inç boyutundaki jantlar içinse 1.254 Euro isteniyor. İç mekan için ise alüminyum pedal seti, özel döşeme, spor direksiyon simidi, ısmarlama koltukların yanı sıra Lumma Design logolu halı paspasları sunuluyor.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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