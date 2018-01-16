CARMEDYA.COM – Lotus yöneticisi Jean-Marc Gales, markanın uzun süredir beklenen SUV üzerine çalıştığını doğruladı. Marka SUV için çalışmalarına hızlıca başladı.

Lotus’dan SUV atağı gelebilir

Gales, son üç yıldır İngiliz otomobil üreticisine yol gösterdi ve o sırada, düzinelerce yeni sınırlı sayıda model çıkardı. Geely , geçen yıl markanın kontrol altına geçmişti. Geely ile yapılan anlaşma ile SUV üretimi ulaşılabilir hale gelmiş. Lotus genlerine uyan benzersiz hafiflik ve aerodinamik özelliğe sahip olacak. Gelecekteki Lotus SUV’larının nerede üretilebileceği sorusu üzerine , Gales, markanın Çin’deki Geely’nin üretim tesislerini kullanabileceğini söylemişti. Otomobilin detayları hakkında henüz net bir gelişme yok.