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Lotus’dan SUV atağı gelebilir

Yazan Kübra Yeşilkaya -
Lotus SUV Patents

CARMEDYA.COM – Lotus yöneticisi Jean-Marc Gales, markanın uzun süredir beklenen SUV üzerine çalıştığını doğruladı. Marka SUV için çalışmalarına hızlıca başladı.

 

Lotus’dan SUV atağı gelebilir

Gales, son üç yıldır İngiliz otomobil üreticisine yol gösterdi ve o sırada, düzinelerce yeni sınırlı sayıda model çıkardı. Geely , geçen yıl markanın kontrol altına geçmişti. Geely ile yapılan anlaşma ile SUV üretimi ulaşılabilir hale gelmiş. Lotus genlerine uyan benzersiz hafiflik ve aerodinamik özelliğe sahip olacak. Gelecekteki Lotus SUV’larının nerede üretilebileceği sorusu üzerine , Gales, markanın Çin’deki Geely’nin üretim tesislerini kullanabileceğini söylemişti. Otomobilin detayları hakkında henüz net bir gelişme yok.

Kübra Yeşilkaya

2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında Üniversitede, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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