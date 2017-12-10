CARMEDYA.COM – İngiliz spor otomobil markası Lotus Cars, Türkiye’de Royal Motors güvencesiyle satışa sunuluyor. Rolls-Royce’un da Türkiye distribütörü olan Royal Motors’un yeni markası Lotus Cars Türkiye, Ortadoğu ortaklığı ve Lotus Cars’ın bölgedeki distribütörlüğü ile birlikte Türkiye’deki otomobil tutkunlarına İstanbul Caddebostan’daki merkezinde hizmet verecek.

Lotus artık Türkiye yollarında

Royal Motors’un Yönetim Kurulu Üyesi Hilal Aysal açılış konuşmasında ‘’Dünyaca bilinen marka Lotus’u bu pazarda temsil etmekten heyecan ve gurur duyuyoruz. Otomotiv endüstrisinde donanımlı bilgi birikimi ve tecrübemiz ile kendimizi müşteri memnuniyetine adadık.’’ derken, açılış törenine katılan Lotus Ortadoğu Bölge Müdürü Jonathan Stretton ise yaptığı konuşmada şunları söyledi; ‘’Royal Motors ile işbirliği Lotus’un bu bölgede büyümesinde atılan önemli ve büyük adımdır. Bizler Royal Motors ile çalışmaktan ve Lotus spor otomobillerini Türkiye pazarına tanıtmaktan son derece memnuniyet duyuyoruz.”

Köklü bir geçmişe sahip Lotus, her zaman kurucusu olan Colin Chapman’in bıraktığı mirasa bağlı kaldı. Otomobillerin mühendislik tekniğine bakıldığında kullanılan son teknoloji, ileri düzey materyaller ile donanmış aerodinamik yapısı ilk olarak göze çarpıyor. Chapman’in “Düz yolda gaza basmak seni daha hızlı yapar, ancak ağırlığı azaltmak, her yerde daha hızlı yapar.” felsefesi doğrultusunda geliştirlen araçlarla Lotus’ Formula 1 Constructors şampiyonluğunda yedi, Formula 1 Drivers şampiyonluğunda altı defa birincilik kazandı.

Lotus modelleri firmanın, mühendisliğinden, mükemmelliğe, yapımından dizaynına kadar tüm süreçte titiz bir çalışmayla üretiliyor. Ağırlığı azaltılan safkan spor otomobillerde süspansiyonun doğru ayarlarıyla ortaya daha iyi gövde ve hız kontrolü yanında yüksek sürüş keyfi sunan bir araç çıkıyor.

Lotus model gamında bulunan Evora 400, Elise, Exige ve 3-Eleven Türkiye’de satışa sunuluyor.

Tamamen el yapımı olan araçların üretildiği Norfolk’daki ünlü Hethel fabrikasında yılda iki bin spor otomobil yollara çıkıyor.