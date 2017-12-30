CARMEDYA.COM – LinkData, Renault Twizy’ye rakip olarak gelebilir. Tüketici Elektroniği Fuarı, mini bir otomotiv etkinliğine dönüşüyor.

LinkData, Renault Twizy’ye rakip olarak gelebilir

Las Vegas’ta bir otomobil sergilemek için planlarını duyuran en yeni şirket Beijing LinkData ilginç bir model ile gelecek Şirket, “şehir içi elektrikli aracı” olarak tanımlanan yeni U-Bike isimli model gün yüzüne çıkmaya hazırlanıyor. Modelin ilk teaser fotoğrafı ortaya çıktı. Model Renault’un Twizy modeline büyük oranda benziyor.

Model gücünü Panasonic kaynaklı lityum-iyon pillerde depolayacak. Piller hakkında daha fazla bilgi yer almıyor. Otomobil 920 mm genişliğinde olacak. Toplam ağırlığı ise 180 kg. Otomobilin yapacağı menzilin ise 100 km civarında olacağı biliniyor.