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LeasePlan’ın 2030 yılı hedefi sıfır emisyon!

Yazan Önder Canözer -
LeasePlan

CARMEDYA.COM – Beş kıtada, 32 ülkede dev bir araç filosunu yöneten ve bu yıl Türkiye’deki 10’uncu yaşını kutlayan LeasePlan, yeni dönemi simgeleyen “What’s next? / Sıradaki Adım” bakış açısı kapsamında yürüttüğü mobilite çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Almanya’nın Bonn kentinde gerçekleştirilen BM İklim Değişikliği Konferansı’na (COP23) katılan LeasePlan, şirketler için yeni bir elektrikli otomobil pilot programını devreye soktuğunu duyurdu. Bu bağlamda şirketlere sunduğu elektrikli otomobil filosu ile birlikte, işyerlerinde ve çalışanların evlerinde kurulacak şarj altyapısının uygulanması konusunda da destek sağlayacak olan firma, tüm Avrupa’da karbon oranının azaltılması konusunda büyük bir adım atmış olacak. Belçika, Fransa, Almanya, Hollanda, Norveç, Portekiz ve İngiltere’de yıl sonunda başlayacak pilot program, 2018 yılında İtalya, İspanya ve İsveç’te sürdürülecek.

LeasePlan

Konu ile ilgili olarak markanın CEO’su Tex Gunning, “Toplam emisyon oranını düşürmek ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek isteyen elektrikli araç filolarına kurumsal şirketlerden gelen talebin arttığını görüyoruz. 2030 yılı hedefimizin bir parçası olarak LeasePlan, kendini, bu müşterilerin geçiş yapmasına yardımcı olmaya tamamen adamıştır. Bu nedenle, büyük kurumsal kuruluşlar için elektrikli araç pilot programımızı Bonn’daki BM İklim Değişikliği Konferansında başlatmaktan memnuniyet duyuyoruz.” yorumunda bulundu. 2030 yılına kadar sıfır emisyon seviyesini yakalayan bir filoya sahip olmayı hedefleyen LeasePlan, 2021 yılına kadar da kendi bünyesinde çalışan ekip filosunu tamamen elektrikli otomobillerden oluşacak biçimde güncelleyecek.

Önder Canözer

1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya’yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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