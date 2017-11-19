CARMEDYA.COM – Beş kıtada, 32 ülkede dev bir araç filosunu yöneten ve bu yıl Türkiye’deki 10’uncu yaşını kutlayan LeasePlan, yeni dönemi simgeleyen “What’s next? / Sıradaki Adım” bakış açısı kapsamında yürüttüğü mobilite çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Almanya’nın Bonn kentinde gerçekleştirilen BM İklim Değişikliği Konferansı’na (COP23) katılan LeasePlan, şirketler için yeni bir elektrikli otomobil pilot programını devreye soktuğunu duyurdu. Bu bağlamda şirketlere sunduğu elektrikli otomobil filosu ile birlikte, işyerlerinde ve çalışanların evlerinde kurulacak şarj altyapısının uygulanması konusunda da destek sağlayacak olan firma, tüm Avrupa’da karbon oranının azaltılması konusunda büyük bir adım atmış olacak. Belçika, Fransa, Almanya, Hollanda, Norveç, Portekiz ve İngiltere’de yıl sonunda başlayacak pilot program, 2018 yılında İtalya, İspanya ve İsveç’te sürdürülecek.

Konu ile ilgili olarak markanın CEO’su Tex Gunning, “Toplam emisyon oranını düşürmek ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek isteyen elektrikli araç filolarına kurumsal şirketlerden gelen talebin arttığını görüyoruz. 2030 yılı hedefimizin bir parçası olarak LeasePlan, kendini, bu müşterilerin geçiş yapmasına yardımcı olmaya tamamen adamıştır. Bu nedenle, büyük kurumsal kuruluşlar için elektrikli araç pilot programımızı Bonn’daki BM İklim Değişikliği Konferansında başlatmaktan memnuniyet duyuyoruz.” yorumunda bulundu. 2030 yılına kadar sıfır emisyon seviyesini yakalayan bir filoya sahip olmayı hedefleyen LeasePlan, 2021 yılına kadar da kendi bünyesinde çalışan ekip filosunu tamamen elektrikli otomobillerden oluşacak biçimde güncelleyecek.