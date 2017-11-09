Lamborghini’den yepyeni bir konsept: Terzo Millennio

CARMEDYA.COM – Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ile kurulan ortaklıkta üretilen Terzo Millennio konsepti, üçüncü milenyum dönemi için tasarlanmış bir yüksek performans otomobili. Sonuç olarak araç, gelişmiş bir elektrikli güç aktarma organına, ultra hafif bir yapıya ve son derece aerodinamik bir dış görünüme sahip.

Konseptin motor gücü hakkında bilgilendirme yapılmadı ancak dört adet elektrik motorunun jantların içerisinde yer aldığını biliyoruz. Ayrıca kinetik enerji geri kazanım sistemi ekstra motor gücü için kullanılırken, Lamborghini süper kapasitör teknolojisinin modelde kullanılacağını açıkladı. Süper kapasitör adı verilen sistem enerji kapasitesinin ciddi şekilde yükselten bir altyapı anlamına geliyor ve anladığımız kadarıyla markanın elektrikli ya da hibrit modellerinde kullanılması öngörülüyor.

Lamborghini ayrıntılara girmedi ancak ünitenin, gelişmiş bir kinetik enerji yenilenme sistemi tarafından desteklenen hızlı şarj süreleri vereceğini taahhüt ettiğini söyledi. Karbon fiberin ve yüksek teknoloji pillerin birleşimi göz önüne alındığında, bazı panellerin sonunda çatlaklar oluşturacağı ve potansiyel olarak kopacağı kesin. Bunu önlemek için Lamborghini ve MIT kendilerini etkili bir şekilde iyileştirebilen karbon fiber geliştirmek için çalışıyorlar. Bununla birlikte, Lamborghini araştırma ve geliştirme patronu, teknolojinin ilerleme kaydedilen bir iş olduğunu ve bazı bileşenlerinin diğerlerinden daha gerçeğe yaklaştığını belirtti.