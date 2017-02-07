Lamborghini Urus Nisan Ayında Üretilmeye Başlanacak

CARMEDYA.COM – Lamborghini CEO’su Stefano Domenicali Urus’un üretimini onayladı. SUV segmenti oyuncusu Urus Nisan ayında üretilmeye başlanacak. Bir röportaj sırasında ortaya çıkan karar otomotiv pazarına bomba gibi düştü.

Üretim öncesi modellerle fazlasıyla çekici görünen Lamborghini Urus, Nisan ayında seri üretim sırasında da birkaç prototip üretecek. 2017 yılını kendileri için büyük bir yıl olduğunu savunan Domenicali, satış öncesi tüm bayi ağını eğitime alacak.

Marka için büyük bir adım olan bu model için tüm önlemler alınıyor. Lamborghini Urus 4.0 litre V8 motor ile pazara sunulacak. 2018 yılında ise yine ailede köklü değişimler bekleniyor.