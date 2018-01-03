CARMEDYA.COM – Teksaslı sahibi otomobili bambaşka bir yapıya çevirdi. Lamborghini Gallardo güç kazandı. Model yazılım ile daha ateşli bir hale geldi.

Lamborghini Gallardo’ya güç takviyesi

JRR MoTeC ECU yazılımı ile modelin gücü yükseltilmiş. Çift, turbolu V10 motor 3 seviye yükseltme almış. 93 oktan benzin ile otomobil 1000 HP güce kavuşturulmuş. Daha üst seviyelerde model 1500 HP ve 2000 HP gibi güçlere ulaştırılabiliyor. Modelin performans kitlerinin fiyatı bell değil. Ancak bu güç değerlerine ulaşmak hiçte zor olmayacak.