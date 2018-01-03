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Lamborghini Gallardo’ya güç takviyesi

Yazan Kübra Yeşilkaya -
lamborghini gallardo

CARMEDYA.COM – Teksaslı sahibi otomobili bambaşka bir yapıya çevirdi. Lamborghini Gallardo güç kazandı. Model yazılım ile daha ateşli bir hale geldi.

Lamborghini Gallardo’ya güç takviyesi

JRR MoTeC ECU yazılımı ile modelin gücü yükseltilmiş. Çift, turbolu V10 motor 3 seviye yükseltme almış. 93 oktan benzin ile otomobil 1000 HP güce kavuşturulmuş.  Daha üst seviyelerde model 1500 HP ve 2000 HP gibi güçlere ulaştırılabiliyor. Modelin performans kitlerinin fiyatı bell değil. Ancak bu güç değerlerine ulaşmak hiçte zor olmayacak.

Kübra Yeşilkaya

2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında Üniversitede, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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